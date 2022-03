GDDKiA ogłosiła przetarg na drogę S74 biegnącą przez Kielce

Kielecki oddział GDDKiA ogłosił przetarg na projekt i budowę odcinka o długości 5 km drogi ekspresowej S74 na terenie Kielc. Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Odcinek drogi ekspresowej S74, o długości około 5 km, połączy węzeł Kielce Zachód na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S7 z węzłem Bocianek wybudowanym w ramach S74 Kielce-Cedzyna.

Inwestycja zapewni pełne oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego dzięki przeprowadzeniu ciągu głównego S74 na przeważającym odcinku na poziomie minus 1, czyli w wykopie.

Przejście przez Kielce to kluczowa inwestycja dla budowy S74. Droga w przyszłości połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Małgorzata Pawelec-Buras z kieleckiego oddziału GDDKiA poinformowała, że do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej skierowane zostało ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka S74 w Kielcach.

"Droga krajowa nr 74, na odcinku Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód, to kolejna inwestycja realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Dzięki niej mieszkańcy województwa świętokrzyskiego zyskają nową, dwujezdniową drogę, która usprawni komunikację nie tylko do Kielc, ale również do sąsiednich województw. Każda taka inwestycja przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce" - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, cytowany na stronie internetowej GDDKiA w Kielcach.

Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżujących tranzytem, jednocześnie rozwiązując problemy komunikacyjne Kielc. W ramach prac powstaną m.in. dwa tunele drogowe.

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch węzłów drogowych (Hubalczyków, Zagnańska) i dwóch tuneli. Dłuższy z nich, około półkilometrowy, planowany jest na odcinku sąsiadującym z zabudową osiedlową między ulicami Klonową a Warszawską. To odpowiedź na postulaty mieszkańców miasta. Planowana jest również m.in. budowa wiaduktu nad S74 w ciągu ulicy Transportowców i ronda nad tunelem pod ulicą Olszewskiego. Wzdłuż odcinka drogi ekspresowej wybudowana zostanie też droga rowerowa.

Będą kolejne odcinki drogi S74

Będą kolejne odcinki drogi S74

Nowa droga realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. "Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowane zostaną na etapie projektu budowlanego. Inwestycja stanowić będzie kontynuację podjętych już działań w ramach S74. Do włączenia nowej drogi przystosowany został węzeł Kielce Zachód, wybudowany w ciągu S7 na obwodnicy Kielc, oraz istniejący odcinek S74 Kielce - Cedzyna z węzłem Bocianek" - powiedziała Pawelec-Buras.

Rzeczniczka GDDKiA w Kielcach dodała, że w marcu 2022 r. planowane jest podpisanie umowy na realizację fragmentu S74 Przełom/Mniów - Kielce Zachód, a to oznacza, że już za kilka lat kierowcy korzystać będą z blisko 30-kilometrowego odcinka ekspresowej trasy w województwie świętokrzyskim.

"Efektem realizacji inwestycji będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z ulic miejskich i rozdzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego. Zwiększy się przepustowość istniejącego układu komunikacyjnego oraz płynność ruchu. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo ruchu drogowego" - podkreśliła Pawelec-Buras.

