GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt budowalny rozbudowy A2 na odcinku Łódź - Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na wykonanie projektu budowalnego rozbudowy autostrady A2 do trzech i czterech pasów ruchu na odcinku między Łodzią a Warszawą. Prace przy poszerzeniu autostrady mają rozpocząć się w 2025 r.

"Ogłaszamy dziś przetarg na projekt budowalny na dobudowę trzeciego pasa ruchu na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Łódź Północ i Konotopa" - poinformował w poniedziałek p.o. dyrektora łódzkiego oddziału GDDKiA Tomasz Kwieciński podczas konferencji zorganizowanej w Obwodzie Utrzymania Autostrady w Nieborowie w woj. łódzkim.

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy A2 przeprowadzi łódzki oddział GDDKiA i dotyczy także rozbudowy do czterech pasów odcinka autostrady między węzłami Konotopa i Pruszków. Kwieciński wyjaśnił, że wykonawca zostanie wybrany w połowie br. i od podpisania umowy będzie miał 18 miesięcy na opracowanie projektu.

Początek robót planowany jest na 2025 rok.

Inwestycja na A2 między Warszawą a Łodzią będzie polegać na dobudowie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady na długości ok. 89 km, w tym ok. 46 km w woj. łódzkim. Wykorzystany do tego celu będzie szeroki pas dzielący. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków w woj. mazowieckim dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.

