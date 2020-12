GDDKiA ogłosiła przetargi na projekt i budowę obwodnic Sztabina i Suchowoli na dk 8

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła przetargi na projekt i budowę obwodnic Sztabina i Suchowoli (Podlaskie) na drodze krajowej nr 8. Otwarcie ofert od zainteresowanych firm zaplanowano na 5 i 8 lutego 2021 r.

Obie inwestycje znajdują się w rządowym Programie budowy stu obwodnic w Polsce na lata 2020-2030. Ogłoszone właśnie przetargi są pierwszymi w Podlaskiem na projekt i budowę obwodnic z tego programu.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział we wtorek podczas wideokonferencji prasowej, że obwodnice Suchowoli i Sztabina są bardzo ważne, bo znajdują się na istotnej i obciążonej komunikacyjnie drodze z Białegostoku do Suwałk (i dalej do granicy z Litwą-PAP). Dodał, że odciążą one komunikacyjnie wiele miejscowości na tej trasie, podróż będzie szybsza i bezpieczniejsza.

"Oprócz spokojniejszego życia mieszkańców tych miejscowości, oprócz większego bezpieczeństwa na tym odcinku drogi krajowej nr 8, oprócz mniejszej emisji spalin w centrach tych miast, również zyskają kierowcy, którzy tranzytem przejeżdżają przez Podlasie" - mówił Weber.

Wiceminister dodał, że obwodnice mają być spójne z głównymi szlakami komunikacyjnymi w Podlaskiem, m.in. budowaną już S61 Via Baltica i przygotowywaną S19 Via Carpatia, a celem jest budowa bezpiecznego układu komunikacyjnego. "Chcemy, aby każdy region Polski był dobrze skomunikowany" - mówił Weber. Podkreślił, że rok 2020 r. mimo pandemii koronawirusa był trudny, ale budowy dróg nie były zatrzymane.

W Podlaskiem w rządowym programie budowy obwodnic znajduje się pięć inwestycji. Oprócz obwodnic Sztabina i Suchowoli to także obwodnica miejscowości Białobrzegi - również na dk 8, obwodnica Zambrowa od strony dk 63 i 66 oraz obwodnica Augustowa w obrębie drogi krajowej nr 16.

P.o. dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski poinformował, że obwodnica Suchowoli ma mieć 15 km i ominie 6 miejscowości (Suchowola, Zagórze, Skindzierz, Chodorówka Nowa, Poświętne, Krzywa-PAP). Obwodnica Sztabina ma mieć 4,2 km, a jednym z jej elementów będzie 700-metrowa estakada. Jest ona w uzyskanej decyzji środowiskowej - która - jak mówił - "na szerokości 500 metrów omija Biebrzański Park Narodowy".

Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski poinformował, że umowy z wykonawcami obu obwodnic GDDKiA chce podpisać w lipcu 2021, a budowa ma się zacząć w 2023 r. Obie obwodnice mają być gotowe w 2025 r.

Obie obwodnice mają być drogami jednojezdniowymi, z możliwością rozbudowy o drugą jezdnię, gdyby była taka konieczność - poinformował Borzuchowski pytany o te obwodnice w kontekście prac przygotowawczych do lokalizacji drogi S16 w regionie. Jednym z ocenianych wariantów jest przebieg tej drogi w oparciu o dk 8 z Białegostoku na północ właśnie w rejon Sztabina i dalej. Trwają prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla S16, gdzie są oceniane warianty. Dokument ma być gotowy w listopadzie 2021 r. Borzuchowski powiedział, że gdyby był wybrany wariant w oparciu o dk 8, budowa obwodnic Suchowoli i Sztabina ma się odbyć "bez znaczących strat" w tych inwestycjach, które będą już realizowane.

Burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel i wójt Sztabina Jarosław Karp ocenili, że ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnic tych miejscowości to moment historyczny, bo inwestycje te były oczekiwane od wielu lat. Obaj liczą, że poprawią one komfort życia mieszkańców i bezpieczeństwo. Obecnie ruch na dk 8 prowadzi przez centra tych miejscowości i jest - co podkreślali - uciążliwy. Borzuchowski podkreślał, że ilości tirów przejeżdżających przez Sztabin są "niewyobrażalne".

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wyraził zadowolenie, że cały program budowy dróg krajowych w Polsce jest konsekwentnie realizowany. "Doświadczamy tego, że lata zaległości w tym obszarze w naszym województwie są w tej chwili bardzo intensywnie nadrabiane" - powiedział.