GDDKiA ogłosiła przetargi na zaprojektowanie modernizacji trasy S1 w Sosnowcu

Przetargi na zaprojektowanie modernizacji dwóch odcinków drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu ogłosił katowicki oddział GDDKiA. Chodzi o przygotowanie przebudowy blisko 5 km trasy, dawniej nazywanej wschodnią obwodnicą Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

We wtorek katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na zaprojektowanie przebudowy liczącego ok. 2,7 km fragmentu S1, zaczynającego się od węzła Jęzor w Sosnowcu, a kończącego przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach. Inwestycja ta położona jest na terenie Sosnowca, a także, w krótkich częściach, Jaworzna oraz Mysłowic.

W piątek ten sam zamawiający ogłosił przetarg na dokumentację rozbudowy sąsiedniego odcinka S1 w Sosnowcu - o długości ok. 2,3 km, pomiędzy ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor. Z zakresu projektowania wyłączono tam odcinek o długości około 450 m, obejmujący wiadukt nad rzeką Bobrek i torami kolejowymi wraz z dojazdami, który został przebudowany we wcześniejszych latach.

Podstawowe cele obu inwestycji to dostosowanie drogi do parametrów drogi ekspresowej, m.in. konstrukcji drogi i obiektów mostowych do nośności 115 kN/oś.

Obie dokumentacje mają powstać w ciągu, odpowiednio, 16 i 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie również wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzieleniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie robót.

W obu przetargach kryterium oceny ofert stanowią cena (60 proc.) oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40 proc.). Otwarcie obu ofert wyznaczono na 17 stycznia 2022 r. Finansowanie ma pochodzić ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W marcu br. katowicki oddział GDDKiA uzyskał zgodę resortu infrastruktury na przebudowę jeszcze innego odcinka ekspresowej drogi S1 w Sosnowcu - ok. 5,85 km trasy wraz przebudową węzła z ul. Lenartowicza w Sosnowcu. Zakres tej inwestycji ma umożliwić m.in. realizację przez miasto budowy nowego węzła Klimontów przy tamtejszych terenach inwestycyjnych.

Inwestycje GDDKiA w Sosnowcu wpisują się w trwający program rozbudowy trasy S1. Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu.

Standard drogi ekspresowej trasa ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka - Zwardoń (jedna jezdnia).

