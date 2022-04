GDDKiA: Ok. 77,7 mln zł będzie kosztować 3-km fragment południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego

Ponad 77,7 mln zł będzie kosztować projekt i budowa ok. 3-km fragmentu południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego. W czwartek dyrekcja GDDKiA w Białymstoku podpisała z wykonawcą - konsorcjum z firmą Unibep SA na czele - umowę w tej sprawie.

Cała południowa obwodnica Bielska będzie się składać z dwóch odcinków o podobnej długości. Jeden powstanie w ramach realizacji trasy S19 Via Carpatia koło Bielska (odcinek Haćki-Bielsk Podlaski), drugi (ten, na który podpisano umowę) połączy istniejące drogi krajowe 19 na wylocie z Bielska w stronę Siemiatycz i 66 prowadzącą do granicy z Białorusią w Połowcach.

3-km łącznik zaprojektuje i zbuduje konsorcjum z Unibep SA z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Budrex sp. z o.o. i Value Engineering sp. z o.o. Zaczynają się prace projektowe, budowa ma się zacząć za 17 miesięcy i zakończyć do początku 2025 r.

Uczestniczący w konferencji prasowej przedstawiciele władz regionalnych, lokalnych i dyrekcja GDDKiA w Białymstoku podkreślali, że dzięki budowie 3 km łącznika pomiędzy dk 19 i dk 66 uda się całkowicie wyprowadzić z Bielska Podlaskiego ruch tranzytowy.

Dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski poinformował, że odcinek obwodnicy, na który podpisano umowę, będzie drogą jednojezdniową o standardzie drogi głównej przyspieszonej (GP). Dodał, że ten łącznik będzie bardzo istotnym uzupełnieniem S19, a zbudowane obie te inwestycje powinny dać ogromną ulgę komunikacyjną miastu, z którego będzie wyprowadzony uciążliwy tranzyt.

Uczestniczący w konferencji wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski podkreślał, że tranzyt obecnie bardzo utrudnia życie mieszkańcom Bielska Podlaskiego i dobrze, że to się zmieni. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski dodał, że S19 i łącznik do dk 66 odciążą komunikacyjnie miasto, a wszystkie prowadzone obecnie wszystkie - dzięki decyzjom rządu - inwestycje drogowe w Podlaskiem przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego i większego bezpieczeństwa na drogach.

Burmistrz Bielska Podlaskiego Jarosław Borowski podkreślił, że łącznik, na który w czwartek podpisano umowę dopełnia całe wyprowadzenie tranzytu z miasta, bo gdyby przyszła S19 nie była połączona z obecną dk 66, tiry dalej jeździłyby przez miasto.

"Bez tego fragmentu, cała przebudowa z punktu widzenia miasta nic nie zmieni, dlatego też bardzo się cieszę, że w końcu ten etap będzie realizowany, bo o tym, że S19 to kręgosłup (transportowy) całego województwa, to nie trzeba nikogo przekonywać" - powiedział Borowski.

Burmistrz przypomniał, że przebieg tej obwodnicy wzbudzał protesty mieszkańców, ale wyraził nadzieję, że w trakcie prac projektowych uda się je pokonać.

Dyrektor Wojciech Borzuchowski przypomniał, że obecnie GDDKiA realizuje 10 umów na projekt i budowę odcinków S19 Via Carpatia w regionie. Podkreślił, że w obecnych realiach geopolitycznych widać, jak jest to ważny korytarz transportowy (z północy na południe Europy, wzdłuż wschodniej granicy Polski).

