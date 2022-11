GDDKiA otrzymała decyzję środowiskową dla S10 Bydgoszcz - Wyrzysk

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) do Wyrzyska (woj. wielkopolskie), co pozwala na dalsze przygotowania inwestycji - poinformował we wtorek bydgoski oddział GDDKiA.

Decyzję wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w połowie 2018 r. podpisała z firmą Mosty Katowice umowę na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy S10 na odcinku Bydgoszcz - Wyrzysk. W połowie 2021 r. GDDKiA skierowała do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w którym rekomendowano wariant drogi o długości około 40 km.

Jak przekazał we wtorek rzecznik bydgoskiego oddziału GDDKiA Julian Drob, wydana decyzja otwiera drogę do dalszych prac przygotowawczych, a następnie realizacji przedsięwzięcia w systemie "projektuj i buduj". W ramach zadania powstaną m.in. cztery węzły drogowe: Sadki, Nakło, Ślesin i Kruszyn, a także 21 obiektów inżynierskich i dwie pary miejsc obsługi podróżnych (MOP). Prace budowlane planowane są na lata 2026-2028.

Inwestycja zostanie zrealizowana ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony przyrody, zasobów naturalnych, zabytków i ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Zgodnie z decyzją środowiskową w celu ograniczenia hałasu zostaną wykonane m.in. ekrany akustyczne. Wybudowane będą również przejścia dla płazów i zwierząt małych oraz dla zwierząt średnich i dużych.

W ramach inwestycji posadzona zostanie zieleń, a w rejonie drogi zostaną umieszczone skrzynki lęgowe dla ptaków. Zadanie obejmuje także budowę zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.

Według Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 odcinek drogi krajowej nr 10 Bydgoszcz - Nakło nad Notecią - Wyrzysk pokonuje średnio około 11,5 tys. pojazdów na dobę. W 2046 r. prognozowane jest natężenie na poziomie 30-35 tys. pojazdów na dobę, a w obrębie Bydgoszczy na poziomie 41 tys. pojazdów na dobę.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl