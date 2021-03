GDDKiA: otwarciem wiaduktu nad S8 zakończono prace na obwodnicy Marek

Wiadukt przebiegający w ciągu ul. Dworkowej nad trasą S8, obwodnicą Marek, został otwarty. To dodatkowe, krótsze połączenie pomiędzy Kobyłką a Markami. Na całym odcinku S8 Marki - Kobyłka wprowadzona została stała organizacja ruchu - poinformowała w piątek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

"Stała organizacja ruchu pomiędzy Markami a Kobyłką została wprowadzona i otwarto obiekt w ciągu ulicy Dworkowej" - powiedziała PAP rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

GDDKiA przypomina, że w listopadzie 2019 r. podpisała umowę na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wykonawca miał zrealizować kontrakt do 18 marca 2021 r.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę Strabag. Wartość umowy wynosiła ok. 166 mln zł. Kontrakt obejmował dokończenie prac, takich jak: węzeł Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, most nad rzeką Długą, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.