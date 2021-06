GDDKiA planuje przedstawić szczegółowy plan przetargów na 2022 r. w III kw.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje przedstawić szczegółowy plan przetargów na rok 2022 pod koniec trzeciego kwartału tego roku - poinformowała GDDKiA w czwartkowym komunikacie.

Jak dotąd przygotowywany plan przetargów na rok 2022 obejmuje 19 odcinków realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 240 km oraz dziewięć odcinków w ramach Programu Budowy 100 obwodnic o łącznej długości 63 km.

"Wśród planowanych do przetargu zadań znajdują się m.in. cztery odcinki drogi ekspresowej S17 (Piaski - Hrebenne, Drewnica - Ząbki), trzy odcinki S12 pomiędzy Lublinem a Dorohuskiem oraz obwodnice Gąsek, Brzegu i Sępólna Krajeńskiego" - informuje GDDKiA i dodaje, że intensywnie pracuje nad poszerzeniem planu przetargów na przyszły rok.

Z informacji GDDKiA wynika, że w 2021 roku w ramach PBDK na lata 2014-2023 i Programu Budowy 100 obwodnic (PB100) na lata 2020-2030 dyrekcja podpisała 21 umów na odcinki o łącznej długości ok. 266 km i wartości ok. 7,5 mld zł. Ogłoszono też pięć przetargów na realizację odcinków o łącznej długości ok. 24 km.

"W toku są przetargi dla 25 odcinków nowych dróg o łącznej długości 289,1 km, w tym 19 zadań z PBDK o łącznej długości 234,8 km oraz 6 obwodnic z PB100 o łącznej długości 54,3 km" - czytamy w komunikacie.

GDDKiA informuje, że w tym roku zaplanowała jeszcze ogłoszenie przetargów na 25 odcinków dróg realizowanych w ramach PBDK o łącznej długości 308 km oraz na 4 odcinki w ramach PB100 o łącznej długości 28 km. Będzie to m.in. siedem odcinków drogi ekspresowej S19 (gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Lubartów, Babica - Jawornik i Domaradz - Iskrzynia), trzy odcinki S17 Piaski - Hrebenne, cztery odcinki S10 Toruń - Bydgoszcz czy trzy odcinki S6 między Koszalinem a Słupskiem. Będą też przetargi na realizację obwodnic, m.in. Kostrzyna nad Odrą, Gorajec i Koźmina Wielkopolskiego.

