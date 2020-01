GDDKiA planuje udostępnić w tym roku co najmniej 116,8 km dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnić w tym roku kierowcom co najmniej 116,8 km dróg - poinformowała GDDKiA w piątkowym komunikacie. Obecnie w budowie znajduje się 1003,8 km dróg.

"Drogi będące w realizacji pozwolą w kolejnych latach zamknąć najważniejsze ciągi komunikacyjne w kraju. Są to między innymi autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna, dzięki czemu z Pomorza sprawnie i komfortowo dotrzemy do granicy z Czechami. W realizacji mamy też ostatnie odcinki drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Napierkami - po wybudowaniu tego odcinka uzyskamy ciąg ekspresowy od Płońska do Trójmiasta" - napisano w komunikacie.

GDDKiA informuje też, że kolejne kluczowe połączenie drogą szybkiego ruchu jest w realizacji na wschodzie kraju. To droga ekspresowa S19 między Rzeszowem a Lublinem.

"W realizacji są również odcinki w ciągu S3 i S5, które uzupełnią połączenia odpowiednio portu w Szczecinie z południową granicą kraju a S5 Wrocławia przez Poznań z Bydgoszczą" - dodano.

Dyrekcja przypomina, że obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4.146,4 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1.696,2 km autostrad i 2.450,3 km dróg ekspresowych.

GDDKiA zapowiedziała też, że do końca stycznia opublikuje plan przetargów na 2020 rok.

"Jesteśmy gotowi do realizacji kolejnych ambitnych planów, jednocześnie musimy podejmować odpowiedzialne decyzje. Na bieżąco analizujemy sytuację na rynku firm budowlanych, dlatego planując kolejne przetargi, chcemy uniknąć kumulacji kontraktów lub odwrotnie, inwestycyjnej luki. Jedna i druga sytuacja może doprowadzić do destabilizacji rynku budowlanego, sztucznie podwyższając lub zaniżając ceny materiałów, robocizny itp. i w konsekwencji ofert przetargowych" - napisano w komunikacie.