GDDKiA podpisała umowy ws. projektu modernizacji trasy S1 w Sosnowcu

Umowy na zaprojektowanie modernizacji dwóch odcinków drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu podpisał katowicki oddział GDDKiA. Przygotowanie przebudowy blisko 5 km trasy, dawniej nazywanej wschodnią obwodnicą Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, zapewni za niemal 3,7 mln zł biuro Mosty Katowice.

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w grudniu ub. roku ogłosił dwa przetargi w tej sprawie.

Jeden objął zaprojektowanie przebudowy liczącego ok. 2,7 km fragmentu S1, zaczynającego się od węzła Jęzor w Sosnowcu, a kończącego przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach. Inwestycja położona jest na terenie Sosnowca, a także, w krótkich częściach, Jaworzna oraz Mysłowic.

Drugi przetarg dotyczył dokumentację rozbudowy sąsiedniego odcinka S1 w Sosnowcu - o długości ok. 2,3 km, pomiędzy ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor. Z zakresu projektowania wyłączono tam odcinek o długości około 450 m, obejmujący wiadukt nad rzeką Bobrek i torami kolejowymi wraz z dojazdami, który został przebudowany we wcześniejszych latach.

W czwartek katowicki oddział Dyrekcji poinformował, że projekty przebudowy obu odcinków zrealizuje biuro projektowe Mosty Katowice. Wartość umowy dla pierwszego odcinka wynosi 1,79 mln zł, a dla drugiego 1,88 mln zł.

Podstawowe cele obu inwestycji to dostosowanie drogi do parametrów drogi ekspresowej, m.in. konstrukcji drogi i obiektów mostowych do nośności 115 kN/oś.

Obie dokumentacje mają powstać w ciągu, odpowiednio, 16 i 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Obowiązkiem wykonawcy będzie również wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzieleniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie robót.

W lutym br. katowicki oddział GDDKiA podpisał też umowę na zaprojektowanie przebudowy jeszcze innego odcinka ekspresowej drogi S1 w Sosnowcu - ok. 5,85 km trasy wraz przebudową węzła z ul. Lenartowicza w Sosnowcu. Zakres tej inwestycji ma umożliwić m.in. realizację przez miasto budowy nowego węzła Klimontów przy tamtejszych terenach inwestycyjnych.

Inwestycje GDDKiA w Sosnowcu wpisują się w trwający program rozbudowy trasy S1. Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu.

Standard drogi ekspresowej trasa ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy, a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka - Zwardoń (jedna jezdnia).

