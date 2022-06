GDDKiA: przed wakacjami zniknie ograniczenie prędkości na A1 Radomsko-Częstochowa

Przed wakacjami zostanie usunięte ograniczenie prędkości na nowych odcinkach autostrady A1 między Radomskiem i Częstochową – wynika z informacji GDDKiA. W najbliższym czasie ograniczenie powinno też zniknąć na odcinkach Tuszyn - Piotrków Trybunalski oraz Kamieńsk – Radomsko.

Zgodnie z informacjami katowickiego oddziału GDDKiA, choć na odcinku A1 od granicy woj. łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ od grudnia ub. roku ruch odbywa się pełnym przekrojem obu jezdni (po trzy pasy w każdym kierunku), wykonawca zadeklarował tam uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 23 czerwca br., co oznacza, że wtedy też znikną ograniczenia prędkości.

Jak podała Dyrekcja, podobnie ma być na sąsiednim odcinku Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego. W efekcie kierowcy zyskają łącznie blisko 24-kilometrowy odcinek autostrady z maksymalną dopuszczalną Kodeksem drogowym prędkością przejazdu - 140 km/h.

Ponadto GDDKiA przekazała, że wobec ostatnich prac na odcinkach: Tuszyn - Piotrków Trybunalski oraz Kamieńsk - Radomsko, "w najbliższym czasie" również tam planowane jest usunięcie obecnych ograniczeń prędkości do 100 km/h. W efekcie również na tych odcinkach dopuszczalna prędkość wzrośnie do 140 km/h.

W budowie pozostaje ostatni, 24-kilometrowy odcinek pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem, który ma zostać udostępniony do ruchu w przekroju obu jezdni jeszcze w tym roku. Obecnie kierowcy mają na nim do dyspozycji jedną jezdnię, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Budowę ostatnich brakujących dotąd odcinków autostrady A1 między Tuszynem w woj. łódzkim i Częstochową podzielono przed kilkoma laty na pięć odcinków realizacyjnych, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jeden przez woj. śląskie (16,9 km).

Przetargi na budowę A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową ogłoszono w połowie 2017 r. Od lipca do września 2018 r. podpisano umowy z wykonawcami czterech odcinków. W przypadku odcinka od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska w grudniu 2018 r. powtórzono postępowanie, stąd jego realizacja z późniejszym terminem - i postępami prac.

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto realizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto budują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykonuje Intercor.

Najpóźniej powstanie odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto realizuje Mirbud. Odcinek "E" od granicy woj. łódzkiego i śląskiego do węzła Częstochowa Północ (16,9 km) za 597 mln zł brutto wykonuje Polaqua.

Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady liczy 81 km. W całości ma być ona gotowa na przełomie 2022 i 2023 r. Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ponad 80 km starych odcinków A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy to ponad 2,8 mld zł. Blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl