GDDKiA rozbudowuje MOP-y przy A4 w woj. opolskim

Na opolskim odcinku autostrady A4 trwa rozbudowa Miejsc Obsługi Podróżnych. Prace, których koszt oszacowano na blisko 18 mln złotych, zostaną ukończone do końca tego roku - poinformowała w piątek Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.

Prace przy rozbudowie trzech Miejsc Obsługi Podróżnych na opolskim odcinku autostrady A4 rozpoczęły się w ubiegłym roku. Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie na dwóch z MOP-ów roboty doszły do półmetka, a w jednym wykonawca rozpoczął prace.

"Na MOP-ach Prószków i Przysiecz, położonych naprzeciwko siebie po obu stronach autostrady, wykonawca przed rozpoczęciem sezonu zimowego niemal ukończył nowe drogi manewrowe i serwisowe. Do położenia została jeszcze tylko warstwa ścieralna. Wybudowano bądź przebudowano kanalizację deszczową, widoczne są już dodatkowe miejsca parkingowe w nawierzchni betonowej. Ułożono krawężniki oraz wymieniono 80 proc. dotychczasowego oświetlenia sodowego na ledowe" - podała rzeczniczka opolskiego oddziału GDDKiA Agata Andruszewska.

Na MOP Jankowice Wielkie liczba miejsc parkingowych zwiększy się z obecnych 22 do 48, na MOP Prószków z 31 do 53, a na MOP Przysiecz z 25 do 45. Kierowcy i pasażerowie będą mieli do dyspozycji zmodernizowane budynki sanitariatów. Teren będzie oświetlony przy wykorzystaniu bardziej energooszczędnych źródeł światła.

Obecnie na MOP Przysiecz i Prószków układana jest kostka betonowa na wyspach i chodnikach. Trwa montaż ogrodzenia oraz remont budynków sanitariatów. Na obu MOP-ach ustawiono rampy do odśnieżana pojazdów ciężarowych; wokół ramp ułożona zostanie kostka brukowa. Inwestycja na tych punktach obejmuje także montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła, wykonanie wiat wypoczynkowych, humusowanie terenu oraz nasadzenia roślinności, a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Na MOP-ie Jankowice Wielkie (przy jezdni w kierunku Wrocławia) rozpoczęto prace ziemne. Do wykonania są: drogi manewrowe, miejsca parkingowe i kanalizacja deszczowa. Planowana jest także wymiana oświetlenia, instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła, remont budynku sanitariatów oraz wymiana ogrodzenia.

