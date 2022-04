GDDKiA: rozpoczęły się prace ziemne na budowie odcinka Podborze - Śniadowo S61 Via Baltica

Rozpoczęły się prace ziemne na budowie 19,5 km odcinka Podborze - Śniadowo trasy S61 Via Baltica - poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Prace w terenie rozpoczęły się w połowie marca, trwają prace ziemne, zdejmowana jest warstwa humusu, prowadzone wykopy, wycinki drzew - poinformowano w środę podczas wizyty studyjnej na budowie tej drogi.

Węzeł Podborze koło Ostrowi Mazowieckiej jest istotny w komunikacji, ponieważ w tym miejscu będzie się rozchodził ruch na już istniejącą drogę ekspresową S8 oraz budowaną S61 Via Baltica. Na węźle Podborze zaczynać się będzie Via Baltica prowadząca przez Łomżę, Ełk i Suwałki do polsko-litewskiej granicy w Budzisku.

Wartość inwestycji na odcinku Podborze - Śniadowo to 749,9 mln zł. Realizuje ją firma Polaqua. Powstanie blisko 19,5 km drogi S61, będzie także przebudowanych ok. 3 km drogi S8. "To jest to poszerzenie, które jest w tej chwili realizowane" - poinformował rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski.

Wyjaśnił, że droga ekspresowa na odcinku Podborze - Śniadowo będzie miała dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a w ramach przebudowy S8 powstaną dwie jezdnie z trzema pasami ruchu.

W ramach inwestycji powstaną także m.in. cztery przejścia dla dużych zwierząt, 22 wiadukty, przejścia dla małych zwierząt. Powstaną dwa węzły drogowe: Podborze (skrzyżowanie dróg ekspresowych S61 i S8) i Komorowo (skrzyżowanie S61 z drogą wojewódzką 627).

Malinowski powiedział o węźle Podborze, że będzie tam skrzyżowane typu koniczyna; docelowo ruch na S8 będzie poprowadzony dołem, pod drogą S61. Droga ma być udostępniona kierowcom jesienią 2023 r. - dodał.

Via Baltica w Polsce to 341 km przyszłej drogi ekspresowej prowadzącej w stronę państw nadbałtyckich. Cała budowa finansowana z budżetu państwa i UE jest podzielona na 11 odcinków; niektóre zostały już zrealizowane.

