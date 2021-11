GDDKiA: ruch na drogach w Małopolsce wzrósł o 30 proc.

W ciągu ostatnich pięciu lat ruch na drogach krajowych województwa małopolskiego wzrósł o 30 proc. - podała we wtorek GDDKiA powołując się na zakończone w tym roku pomiary ruchu. Jest to największy wzrost średniego dobowego ruchu pojazdów w kraju.

Jak przypomniała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, pomiary średniego dobowego ruchu na drogach krajowych całego kraju są wykonywane co pięć lat, zawsze w tym samym czasie. Poprzednio takie pomiary były robione w 2015 r. Pandemia spowodowała, że aktualne pomiary rozpoczęto wprawdzie w 2020 r., ale zakończono w 2021 r.

Według ostatnich pomiarów średni dobowy ruch na wszystkich drogach krajowych w Małopolsce wynosi 18 918 pojazdów. "Tylko w województwie śląskim ten ruch jest większy, w pozostałych województwach jest mniejszy" - wskazała przedstawicielka GDDKiA.

Największy wzrost ruchu, bo o 145 proc. zanotowano na odcinku drogi ekspresowej S7 stanowiącej wschodnią obwodnicę Krakowa - od węzła Bieżanów A4 do węzła Kraków Przewóz S7. Jeździ tamtędy średnio na dobę 51 641 pojazdów. Następnym rekordzistą wzrostu jest odcinek autostrady A4 pomiędzy węzłami Kraków Wieliczka - Kraków Bieżanów. Tam ruch wzrósł w ciągu ostatnich pięciu lat o 100 proc. i wynosi 77 410 pojazdów na dobę. Rekordzistą pod względem liczby pojazdów na dobę jest odcinek południowej obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A4 - od węzła Kraków Południe do węzła Kraków-Łagiewniki. Przejeżdża nim średnio na dobę 84 876 pojazdów. To jest wzrost o 60 proc. w stosunku do 2015 r.

W godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego na południowej obwodnicy Krakowa A4 tworzą się zatory. Często stoi się od węzła Kraków Południe do Bielan. To właśnie na całym tym odcinku średni ruch na dobę przekracza 80 tys. pojazdów. Według danych GDDKiA nie ma takiego odcinka na południowej obwodnicy Krakowa A4, gdzie ruch spadłby poniżej 70 tys. pojazdów.

Zgodnie z pomiarami znacząco wzrósł ruch na A4 od węzła Targowisko do Bochni w stosunku do 2015 r., bo o 50 proc. i wynosi 46 050 pojazdów/dobę, od Bochni do Brzeska o 63 proc. i wynosi 43 463 poj./dobę, od Brzeska do węzła Tarnów Mościce o 33 proc. i wynosi 31 368 pojazdów/dobę.

Bardzo duży wzrost ruchu odnotowano na autostradowej obwodnicy Tarnowa - 74-proc. przyrost na odcinku pomiędzy węzłami Tarnów Mościce i Tarnów Centrum. Według pomiarów wynosi on 31 444 pojazdów/dobę, a w 2015 r. wynosił 18 041 pojazdów/dobę.

W Małopolsce - wskazała rzeczniczka - wzrost ruchu pojazdów wykazują zarówno kierunek południowy jak i północny, co związane jest z obserwowaną od lat tendencją do urbanizacji podkrakowskich miejscowości i tym samym wzrostu liczby mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do miejsc pracy i nauki własnymi samochodami.

Na południe drogą krajową nr 94 czyli dwupasmową Zakopianką od granic Krakowa do wiaduktu w Mogilanach przejeżdżają średnio na dobę 57 473 pojazdy, dalej do Głogoczowa 52 059. To wzrost natężenia ruchu o 29 proc.

Na północ dk7 od granicy miasta do podkrakowskich Michałowic średnio na dobę jeździ 20 tys. pojazdów i tu wzrost w stosunku do 2015 r. wynosi 18 proc. Na drugiej północnej wylotówce ze stolicy Małopolski, czyli dk94 od węzła Modlnica do Wielkiej Wsi średnio na dobę przejeżdża 28 675 pojazdów, czyli o 51 proc. więcej niż w 2015 r.

Po Podhalu i Orawie poruszać się można drogami krajowymi nr 7, 47 i 49. Na dk7 od Skawy do Jabłonki, skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 957 średnio na dobę przejeżdża 11 112 pojazdów, ale już dalej do granicy państwa ruch maleje. Według badań GDDKiA zmalał ruch na odcinku dk7 z Jabłonki do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne o 17 proc. i wynosi 4 451 pojazdów średnio na dobę. Może to świadczyć o zmniejszonym ruchu międzynarodowym spowodowanym pandemią.

Drogą krajową nr 47 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 958 do granicy miasta Nowy Targ codziennie, średnio na dobę przejeżdża 18 794 pojazdów. Ruch wzrósł tam o 31 proc. w stosunku do 2015 r. Jeszcze bardziej wzrósł ruch na al. Tysiąclecia, do wschodniej granicy miasta Nowy Targ (dk49), bo o 42 proc. w stosunku do 2015 r. Średnio na dobę przejeżdżają przez miasto 19 832 pojazdy, podczas gdy w 2015 r. było ich 14 007.

Rekordzistą wzrostu natężenia ruchu na Podhalu jest odcinek Zakopianki (dk47) od granicy Nowego Targu na południe do ul. Orkana w Szaflarach. Ruch wzrósł tam o 45 proc. w stosunku do roku 2015 i wynosi aktualnie 22 329 pojazdów średnio na dobę. Dalej z Szaflar do Poronina (ul. Piłsudskiego) przejeżdża średnio 19 185 pojazdów czyli o 41 proc. więcej niż pięć lat temu. Z Poronina do Zakopanego średnio na dobę jeździ 20 945 pojazdów i tu także odnotowano wzrost, ale już mniejszy, bo o 17 proc., w stosunku do 2015 r.

Jak zaznaczyła rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA, w województwie są też odcinki dróg, gdzie ruch zmalał. Najbardziej na odcinku dk94 od Tarnowa do Pilzna (woj. podkarpackie) o 20 proc. i wynosi obecnie 10 217 pojazdów średnio na dobę. Zmalał ruch na dk75 od Niepołomic do węzła Targowisko A4 o 7 proc. i wynosi niecałe 10 tys. pojazdów. Ma to związek z oddaniem do ruchu węzła Niepołomice na autostradzie A4, do którego jest bliżej z Niepołomic.

Na dk28 pomiędzy Zembrzycami a Suchą Beskidzką ruch zmalał o 11 proc i wynosi aktualnie 11 015 pojazdów/dobę.

W Oświęcimiu na dk44 (ul. Powstańców Śląskich - ul. Legionów) ruch zmalał o 4 proc. Przejeżdża tamtędy aktualnie średnio 25 305 pojazdów/dobę. Mniejszy o 7 proc. jest ruch pomiędzy Koszycami (ul. Przedmieście) a Nowym Brzeskiem (ul. Kościuszki) i wynosi 4626 pojazdów/dobę.

