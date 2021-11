GDDKiA udostępniła dwie jezdnie autostrady A1 na styku woj. łódzkiego i śląskiego

Łącznie 13 km nowych jezdni na styku woj. śląskiego i łódzkiego udostępniła w środę kierowcom GDDKiA. Chodzi o 7-kilometrowy fragment między Radomskiem a granicą woj. śląskiego i kolejne 6 km od granicy woj. łódzkiego w stronę Częstochowy.

"Dziś udostępniamy 13 km jezdni z trzema pasami. Pełną szerokość jezdni autostrady udostępniliśmy na 7 km w woj. łódzkimi i 6 km w woj. śląskim" - poinformował rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marek Prusak. "Udostępnienie jezdni nie oznacza zakończenia budowy autostrady" - zastrzegł.

"W związku z tym na jezdni w kierunku południowym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 100 km/h, a w kierunku północnym kierowcy nadal będą mogli poruszać się dwoma pasami ruchu z ograniczeniem prędkości do 70 km/h" - uściślił Prusak.

Wyjaśnił, że pozostałe dwa z tymczasowych czterech pasów na jezdni wschodniej będą wykorzystywane przez wykonawcę do kontynuacji prac. Na jezdni zachodniej dostępne są docelowe trzy pasy ruchu.

Trwająca budowa autostrady A1 między Tuszynem w woj. łódzkim i Częstochową podzielona jest na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jedna przez woj. śląskie (16,9 km).

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto realizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto budują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykonuje firma PUT Intercor.

Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto realizuje firma Mirbud SA. Odcinek "E" od granicy woj. łódzkiego do węzła Częstochowa Północ (16,9 km) za 597 mln zł brutto wykonuje Polaqua Sp. z o.o.

Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady liczy 81 km. Ma być ona gotowa na przełomie 2022 i 2023 r. Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl