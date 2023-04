GDDKiA w Łodzi: jest zezwolenie na inwestycję na drodze krajowej 91 w okolicach Gomunic

Uzyskaliśmy zezwolenie na realizację inwestycji na drodze krajowej 91 w Wielkim Borze, Gomunicach i Kletni - poinformowała w czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Prace, które poprawią bezpieczeństwo pieszych i kierowców, obejmą odcinek o długości 2,6 km.

"Uzyskaliśmy właśnie decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącą budowy chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Wielkim Borze, Gomunicach i Kletni. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej 91, a prace będą obejmowały odcinek o długości nieco ponad 2,6 km" - przekazał w czwartek rzecznik łódzkej GDDKiA Maciej Zalewski.

W ramach inwestycji powstanie nie tylko nowy chodnik i ciąg pieszo-rowerowy; pojawią się nowe zatoki autobusowe, a już istniejące zostaną przebudowane. Łącznie będzie osiem zatok po obu stronach drogi, każda wyposażona w wygodny i bezpieczny peron. Radykalne zmiany czeka skrzyżowanie drogi krajowej 91 na pograniczu Gomunic i Kletni - w rejonie cmentarza. Znajdą się tam dodatkowe pasy dla skręcających w lewo, stanie tęż nowa sygnalizacja świetlna.

Wszystkie przejścia dla pieszych na całym przebudowywanym odcinku zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i dodatkowo oświetlone. W ramach przebudowy odwodnienia drogi znikną tradycyjne rowy odwaniające, a w ich miejsce zbudowana zostanie kryta kanalizacja deszczowa, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Kolejną istotną zmianą będzie wprowadzenie na całej długości objętej pracami efektywnego i energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu led.

"Inwestycja realizowana jest w systemie projektuj i buduj, co oznacza, że wkrótce przystąpimy do prac budowlanych. Wykonawca na ich zrealizowanie ma 18 miesięcy od chwili uzyskania decyzji. Roboty ruszą w terenie po przedstawieniu przez wykonawcę i zatwierdzeniu przez nas projektu tymczasowej organizacji ruchu. Powinno to nastąpić do końca maja" - dodał Zalewski.

