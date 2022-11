GDDKiA: w piątek rusza transport elementów maszyny, która wydrąży tunel na S19

Transport największych elementów maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine), która wydrąży tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 k. Rzeszowa, wyruszy z Opola w piątek w nocy. Na trasie konwoju kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami - przekazała GDDKiA.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, transport tak dużych elementów to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym, przygotowywane od wielu miesięcy przez wyspecjalizowane firmy.

GDDKiA podała, gdzie występować będą utrudnienia w trakcie pierwszych trzech dni transportu maszyny.

Kolumna pojazdów wyjedzie z opolskiego Portu Famet na rzece Odra w piątek o godz. 22 i poruszać się będzie ul. Berylową i Oświęcimską. Następnie drogą wojewódzką nr 423 (DW423) konwój przejedzie przez miejscowości Przywory i Chorula oraz dalej DW424 w kierunku wjazdu na autostradę A4 w okolicach węzła Krapkowice. Dzienny postój zaplanowano na tymczasowej drodze dojazdowej.

Jak podała Rarus, na tym odcinku transport będzie się poruszał między godziną 22 a 2 w nocy z piątku na sobotę z maksymalną prędkością 10 km/h, całą szerokością jezdni, zajmując dwa pasy ruchu.

"W miarę możliwości prosimy kierowców o korzystanie z tras alternatywnych. Konwoje w każdy dzień będą posiadać specjalistyczne zabezpieczenie. Będą to m.in. tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, piloci kierujący ruchem" - podała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Według planów w sobotę o godz. 22 kolumna pojazdów wjedzie na autostradę A4 na wysokości węzła Krapkowice. W tym czasie autostrada A4 zostanie zamknięta pomiędzy węzłami Opole Południe i Krapkowice w obu kierunkach na ok. godzinę.

Jak podkreśliła Rarus, bieżące informacje o utrudnieniach będą wyświetlane na tablicach zmiennej treści ze wskazaniem węzłów, na których można będzie zjechać na drogi alternatywne.

Utrudnienia na tym odcinku autostrady wystąpią już w sobotę od godzin popołudniowych w związku z demontażem barier ochronnych w pasie rozdziału. W kierunku Katowic i Wrocławia nastąpi zwężenie lewego pasa ruchu - kierowcy będą mogli się poruszać tylko prawym pasem. Taka zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do wczesnych godzin porannych w niedzielę.

Na wysokości Góry św. Anny (około godz. 00.30 w nocy z soboty na niedzielę) zaplanowano 45-minutowy postój konwoju. Około godziny 3 w nocy konwój z elementami maszyny TBM wjedzie na teren województwa śląskiego, gdzie postój dzienny zaplanowano na parkingu za PPO Żernica.

Konwój ponownie wyruszy w trasę w niedzielę ok. godz. 22. W poniedziałek rano dotrzeć ma do MOP Woźniki.

Jak dodała Rarus, z przejazdem po tym odcinku wiążą się największe utrudnienia w województwie śląskim. Kolumna transportowa przejedzie przez największy w Polsce węzeł autostradowy - na połączeniu A4 i A1 w Gliwicach.

Kierowcy napotkają utrudnienia już w czwartek, kiedy wyłączona z ruchu zostanie łącznica węzła Sośnica Gliwice na relacji A4 z kierunku Wrocławia w kierunku A1 do Łodzi. Jej wyłączenie z ruchu spowodowane było koniecznością demontażu kolidującej z transportem infrastruktury autostrady, m.in. jej oświetlenia. Objazd wyznaczono łącznicami węzła w kierunku Gliwice, a dalej w kierunku Łodzi. Łącznica przejezdna ponownie będzie w środę, 16 listopada.

Jak podkreśliła Rarus, tak dużych elementów jeszcze po polskich drogach nie przewożono. "Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu" - zaznaczyła.

Maszyna TBM będzie wykorzystana do drążenia tunelu, który powstanie na odcinku drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. Fragment ten realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i aktualnie prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 r.

Prace przy drążeniu tunelu rozpoczną się w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu.

W ramach inwestycji oprócz tunelu powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.

