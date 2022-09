GDDKiA w przyszłym roku mam mieć dokumentację dla trasy do elektrowni jądrowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na przyszły rok zaplanowała zakończenie prac dotyczących przygotowania dokumentacji dla nowej drogi krajowej, która poprowadzi do miejsca, gdzie powstać ma elektrownia jądrowa - poinformował PAP Zespół Komunikacji i Obsługi Medialnej GDDKiA.

Umowa na przygotowanie dokumentacji tej trasy została podpisana pod koniec sierpnia tego roku.

Nowa droga krajowa połączy drogę ekspresową S6 na węźle Łęczyce z przyszłą lokalizacją elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Trasa będzie jednojezdniowa, o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

Z informacji przekazanych przez GDDKiA wynika, że opracowanie dokumentacji podzielono na dwa zadania, które będzie realizował ten sam wykonawca. Pierwsze zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji dla odcinka drogi krajowej od elektrowni jądrowej w preferowanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino" do drogi wojewódzkiej nr 213 (DW213). Dokumentacja tego odcina ma być gotowa w sierpniu przyszłego roku.

Drugie zadanie przewiduje sporządzenie dokumentacji dla odcinka od DW213 do węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie. Ten projekt ma być gotowy w październiku przyszłego roku.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

