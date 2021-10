GDDKiA: w realizacji i przygotowaniu 641 zadań dotyczących przebudowy dróg

Na etapie przygotowania i realizacji znajduje się obecnie 641 zadań dotyczących przebudowy lub rozbudowy dróg na istniejącej sieci krajowych tras - poinformował PAP zespół prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Dodano, że na etapie przygotowania jest obecnie 227 zadań dotyczących rozbudowy (lub przebudowy) ponad 1800 km dróg. W realizacji jest 36 zadań o długości ok. 164 km. 63 zadania o długości ok. 236 km zostały zakończone.

Jak informuje GDDKiA W ramach inwestycji realizowanych na istniejącej sieci aż 269 dotyczy zadań z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Oprócz tego zrealizowane zostaną także m.in. inwestycje z obszaru inteligentnych systemów transportowych (ITS). Łącznie z zadaniami związanymi z rozbudową lub przebudową dróg na istniejącej sieci zrealizowanych będzie 870 inwestycji, które znajdują się na różnym etapie zaawansowania.

Podając przykłady zadań będących w realizacji GDDKiA informuje, że obecnie wykonywana jest m.in. rozbudowa DK36 od Krotoszyna do Ostrowa Wielkopolskiego (zadania w woj. wielkopolskim o długości 24,9 km), DK21 na odcinku Słupsk - Ustka (woj. pomorskie, ok. 13km) czy DK78 Kije - Chmielnik (woj. świętokrzyskie, 10,2 km).

Z kolei przykłady zadań, które są obecnie w przygotowaniu a na których realizację, GDDKiA planuje ogłosić przetargi do końca tego roku i w 2022 r. to m.in.: rozbudowa DK35 Siedlakowice-Małuszów (woj. dolnośląskie i długość zadania to prawie 12 km), rozbudowa DK79 Mniszew-Magnuszew na długości ok 13 km (woj. mazowieckie), rozbudowa prawie 19 km odcinka DK74 Horyszów - Hrubieszów (woj. lubelskie) czy rozbudowa prawie 14-kilometrowego odcinka DK65 Gąski - Ełk (woj. warmińsko-mazurskie).

