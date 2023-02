GDDKiA: w tym roku długość dróg szybkiego ruchu przekroczy 5000 km

W tym roku długość sieci dróg szybkiego ruchu, czyli autostrad i tras ekspresowych, przekroczy 5000 km - poinformował PAP rzecznik prasowy GDDKiA Jędrzej Puzyński.

Aktualnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy 4886,6 km, w tym 1799,7 km autostrad i 3086,9 km dróg ekspresowych.

"Staramy się, żeby drogi były oddawane jak najszybciej, natomiast nie jesteśmy w stanie wskazać precyzyjnie, w którym momencie ta bariera 5000 km zostanie przekroczona. (...) Kilka inwestycji musi zostać udostępnionych, żeby ten poziom został przekroczony. Na pewno będzie to w tym roku, tu nie ma wątpliwości" - powiedział rzecznik GDDKiA.

Ministerstwo Infrastruktury informowało w styczniu, że kierowcom zostanie w tym roku udostępnionych 256 km dróg krajowych. Plan zakłada też, że zostaną ogłoszone przetargi na inwestycje drogowe długości 565 km i podpisane umowy na realizację 295 km.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) obejmuje listę inwestycji na drogach krajowych o wartości 294 mld zł. Z kolei Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada realizację 100 inwestycji o łącznej długości ok. 820 km. Ich wartość wstępnie oszacowano na ok. 28 mld zł.

W ubiegłym roku kierowcy zyskali łącznie 322 km nowych dróg: 46 km autostrad, 221 km dróg ekspresowych, prawie 55 km dróg klasy GP (główne ruchu przyspieszonego), w tym dwóch obwodnic zrealizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl