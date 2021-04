GDDKiA: wiosną 2022 r. wybór optymalnego wariantu łącznika S8 i S19 w Podlaskiem

Wiosną 2022 r. , po zakończeniu wszystkich prac dla czterech analizowanych wariantów, ma nastąpić wybór najbardziej optymalnego przebiegu drogi, która ma połączyć drogi S8 i S19 w Podlaskiem - poinformował we wtorek PAP rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku Rafał Malinowski.

Trzy z tych wariantów są na bazie drogi krajowej 65 (planowany odcinek S16 Knyszyn-Grajewo-Ełk), czwarty na bazie dk 8 Białystok-Augustów.

Malinowski przypomniał, że formalnie czwarty wariant na bazie drogi Białystok-Augustów jest włączony do prac nad S16 od połowy września 2020 r. Ten wariant był wynikiem konsultacji społecznych nad drogą S16 (odcinkiem Knyszyn-Ełk), która - według pierwotnych założeń drogowców - miała być lokalizowana właśnie na bazie trzech wariantów na bazie dk 65. Sprzeciw do wariantów przez dk 65 złożyły między innymi organizacje ekologiczne, które podniosły, że budowa S16 Knyszyn-Ełk przetnie Biebrzański Park Narodowy, największy polski park narodowy i obszary w jego otulinie chronione innymi formami ochrony.

Samorządy w regionie są podzielone w sprawie przebiegu S16. Te gminy, które są położone przy dk 65 chcą budowy drogi ekspresowej przez ich teren, te przy dk 8 chcą takiej drogi u siebie. Nie brakuje też głosów, że powinny powstać obydwie drogi ekspresowe.

W marcu Podlaski Zespół Parlamentarny, który tworzą parlamentarzyści różnych opcji, w zajętym stanowisku wniósł o uzupełnienie sieci dróg: S8, S19 i S16 o odcinek S8 Białystok-Augustów i zaapelował do rządu o skorygowanie w tym zakresie sieci autostrad i dróg krajowych w Polsce. Argumentowano m.in., że ta droga jest konieczna, by nie doprowadzić do wykluczenia komunikacyjnego tej części regionu.

Podlaski poseł PO Robert Tyszkiewicz mówił we wtorek na konferencji prasowej w Białymstoku, że dostał w ostatnich dniach od resortu infrastruktury odpowiedź na złożoną interpelację poselską, w której ministerstwo informuje o wprowadzeniu do prac wariantu Korycin-Augustów-Raczki jako łącznika między S8 a S19.

Tyszkiewicz poinformował, że ministerstwo napisało, że czwarty wariant włączono do prac ze względu na wykazane w wariantach na bazie dk 65 problemy związane z lokalizacją jak np.: zamknięty teren wojskowy w rejonie Osowca, zabytkowa Twierdza Osowiec, Biebrzański PN oraz planowany przebieg linii kolejowej (chodzi o przyszły odcinek międzynarodowej trasy Rail Baltica-PAP).

Poseł Tyszkiewicz poinformował, że odpowiedź na interpelację roześle do wszystkich samorządów w regionie, także do organizacji gospodarczych, pozarządowych razem z apelem o dalszą aktywność, by doprowadzić do budowy drogi ekspresowej Białystok-Augustów. Powiedział też, że "walka trwa" o to, którędy pobiegnie łącznik między S8 a S19 i trzeba walczyć o to, by powstała S8 Białystok-Augustów.

O jeszcze bardziej intensywne działania na rzecz drogi ekspresowej Białystok-Augustów apelowali także augustowski radny, były burmistrz Augustowa Leszek Cieślik i wiceprzewodniczący Rady Miasta Suwałki Jacek Niedźwiedzki. Mówili, że wariant na bazie dk 8 jest krótszy niż ten na bazie dk 65, a droga ekspresowa Białystok-Augustów jest ważna społecznie, gospodarczo, turystycznie, połączy także dwa największe miasta w regionie: Białystok i Suwałki (są już obwodnice Augustowa i Suwałk-PAP).

Rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski poinformował PAP, że do czerwca 2021 r. będzie gotowe Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla wariantów na bazie dk 65. Trwa inwentaryzacja przyrodnicza dla wariantu na dk 8 (droga miałaby w najwęższym miejscu koło Sztabina przecinać Biebrzański PN-PAP). W drugiej połowie 2021 r. planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami nt. wariantu w oparciu na dk 8. STEŚ dla wszystkich wariantów ma być gotowy do kwietnia 2020 r i wtedy będzie wskazany wariant optymalny łącznika pomiędzy S8 a S19 wybrany na podstawie analizy wielokryterialnej.

