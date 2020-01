GDDKiA: wszystkie drogi krajowe przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne; pracuje na nich 215 pojazdów do tzw. zimowego utrzymania dróg – podała w niedzielę późnym wieczorem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Błoto pośniegowe, mgły i opady deszczu miejscami mogą utrudniać kierowcom jazdę.

GDDKiA poinformowała, że błoto pośniegowe występuje na terenie województwa: lubuskiego na drodze krajowej 32, odcinek Leśniów Wielki - granica państwa oraz na dk 29 odc. Krosno Odrzańskie - Radomicko, a także na terenie województwa małopolskiego na drodze krajowej 28 na odcinku Nowy Sącz - Grybów.

Mgła ma wpływ na przejezdność na terenie województwa podlaskiego oraz małopolskiego, zaś opady deszczu na terenie województwa łódzkiego i zachodniopomorskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w powyżej wymienionych rejonach.

W nocy na południu, południowym wschodzie oraz w centrum zachmurzenie umiarkowane, w kotlinach karpackich małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, od północnego zachodu wzrastające do dużego. Na zachodzie i północy opady śniegu, od północnego zachodu stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Przejściowo na Pojezierzu Pomorskim, Kujawach oraz Warmii miejscami opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -7°C, -5°C na wschodzie do -1°C, 0°C na zachodzie i 2°C, 3°C nad morzem. Silniejszy mróz w kotlinach karpackich, od -17°C do -12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.