GDDKiA: wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracują 23 pojazdy do zimowego utrzymania – informuje w niedzielę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na północy i w górach mogą wystąpić warunki utrudniające jazdę.

Według GDDKiA pogoda może mieć wpływ na warunki jazdy w kilku regionach kraju. O poranku mgła występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. W ciągu dnia na wschodzie i południu oraz w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach opady śniegu, miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 3 cm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 7 stopni na południowym wschodzie i nad morzem do 10 stopni w centrum i 14 stopni na zachodzie, na obszarach podgórskich od 3 stopni do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

