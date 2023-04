GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę mostu na Wieprzu w Łęcznej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę w drugim przetargu na budowę mostu na Wieprzu w ciągu drogi krajowej nr 82 w Łęcznej (Lubelskie). Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano w drugim kwartale tego roku.

Jak podał w środę lubelski oddział GDDKiA, w drugim przetargu na budowę mostu na Wieprzu w Łęcznej w ciągu dk 82 wpłynęło dziesięć ofert i wszystkie zmieściły się w zaplanowanym budżecie inwestycji.

"Najkorzystniejszą ofertę, na kwotę ok. 49,1 mln zł, złożyła firma Primost Południe" - przekazała w komunikacie dyrekcja. Przy wyborze wykonawcy - dodano - GDDKiA brała pod uwagę cenę (60 proc.), doświadczenie kierownika budowy (20 proc.) oraz deklarowany okres udzielonej gwarancji na całość inwestycji (20 proc.).

"Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia, planujemy podpisać umowę z wykonawcą w drugim kwartale tego roku" - poinformowano. Budowa ma ruszyć w tym roku na podstawie wydanej przez wojewodę lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Jak podano, nowy most będzie przystosowany do przenoszenia obciążeń do 50 ton. Zostanie wybudowany po lewej stronie obecnego, jadąc od Lublina w kierunku Łęcznej. "Nowy most będzie szerszy od dotychczasowego, z jezdnią o szerokości 7 m, a po obu stronach powstaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,9 m. Zbudowane zostaną też ekrany akustyczne. Odcinek objęty inwestycją ma 455 metrów, przy czym sama długość mostu to ok. 100 m" - poinformowała GDDKiA.

Stary most z 1966 r. - zakomunikowano - będzie wykorzystywany w czasie robót i zostanie rozebrany po oddaniu do użytku nowego obiektu.

Poprzedni przetarg na budowę tego obiektu GDDKiA ogłosiła jesienią 2021 r., ale został unieważniony, po tym jak firma Budimex odstąpiła od podpisania umowy. "Pozostali oferenci również nie byli wówczas zainteresowani realizacją inwestycji i nie wyrazili zgody na wybór ich ofert po tzw. terminie związania" - przypomniano.

