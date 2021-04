GDDKiA wybrała ofertę na system zarządzania ruchem w woj. śląskim

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na system zarządzania ruchem na drogach A1, A4, S1 i DK1 na terenie woj. śląskiego wybrała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. System ten ma być częścią ogólnokrajowego systemu obejmującego ponad 1,1 tys. km głównych dróg i autostrad.

Jak wyjaśniło w piątkowej informacji biuro prasowe GDDKiA, chodzi o przetarg w ramach jednego z Regionalnych Projektów Wdrożeniowych (RPW), będących częściami projektu pn. "Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1" - wspieranego środkami instrumentu Connecing Europe Facility (CEF).

W przetargu dla woj. śląskiego wyłaniany jest wykonawca budowy Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowanego w zabrzańskiej dzielnicy Kończyce oraz przewidzianych do rozmieszczenia w pasie drogowym tras A1, A4, S1 i DK 1 urządzeń służących m.in. zarządzaniu ruchem oraz przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom.

System zarządzania ruchem w woj. śląskim ma obejmować ok. 240 znaków zmiennej treści, 13 nadajników do informowania kierowców przez radia CB, ok. 130 kamer do podglądu sytuacji na drogach, 19 stacji pogodowych do zbierania danych pogodowych, 13 stacji ciągłego liczenia pojazdów (pomiar natężenia, płynności ruchu), 330 innego typu urządzeń służących wykrywaniu zdarzeń drogowych (jak zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd) oraz 27 zestawów urządzeń służących pomiarowi czasu przejazdu z punktu do punktu.

Pobieraniu danych o sytuacji na drogach będą służyć: stacje pomiarowe ruchu drogowego, kamery, urządzenia do pomiaru czasu przejazdu i stacje meteorologiczne. Informować o sytuacji na drodze mają, prócz znaków zmiennej treści, urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniające łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem.

Cały system ma m.in. informować o warunkach ruchu i utrudnieniach, wyznaczać dynamicznie objazdy, ostrzegać np. przed pojazdami poruszającymi się "pod prąd", wyznaczać optymalną prędkość czy informować o zajętości miejsc parkingowych na MOP-ach. System ma również m.in. wspierać GDDKiA w egzekwowaniu odpowiedniego standardu utrzymania drogi, zapewniać narzędzia do koordynacji prac wykonawców remontów, czy innych prac.

W przetargu na system zarządzania ruchem w woj. śląskim wartość zamówienia podstawowego wynosi 272,8 mln zł. Zgodnie z piątkową informacją GDDKiA najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Alumbrados Viarios Sociedad Anonima. Kryteria oceny ofert stanowiły: cena (60 proc.), nieinwazyjne rozwiązania techniczne (20 proc.) oraz koszty utrzymania (20 proc.).

To jedno z kilku podobnych postępowań dot. Regionalnych Projektów Wdrożeniowych. W marcu br. Dyrekcja wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę i wdrożenie elementów zarządzania ruchem na drogach w woj. łódzkim, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2. Tamta inwestycja, obejmująca ponad 100 km obu autostrad, ma kosztować ok. 90 mln zł w ramach zamówienia podstawowego; wybrano ofertę firmy Sprint SA.

Zamówienia na Regionalne Projekty Wdrożeniowe są uzupełniającymi się elementami (wraz z zamówieniem Centralnego Projektu Wdrożeniowego) projektu "Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I". Efektem projektu będzie wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych.

Łącznie chodzi o budowę i wdrożenie elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych o długości ok. 1,1 tys. km oraz ich integrację z systemem centralnym tworzonym w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego (CPW), na który umowę GDDKiA podpisała w maju ub. roku - właśnie z Alumbrados Viarios Sociedad Anonima.

Realizacja inwestycji jest niezbędna dla utworzenia spójnego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych w Polsce. W ramach systemu powstaną m.in. cztery regionalne Centra Zarządzania Ruchem: w Dworku (woj. pomorskie), Strykowie (woj. łódzkie), Zabrzu-Kończycach (woj. śląskie) i Wrocławiu-Widawie (woj. dolnośląskie).

Cały ten projekt uzyskał ponad 123 mln euro dofinansowania ze środków unijnych w ramach CEF. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA). Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl