GDDKiA wybrała wykonawcę remontu uszkodzonego wiaduktu nad drogą nr 86

Katowicki oddział GDDKiA wybrał wykonawcę remontu wiaduktu nad drogą krajową nr 86 w Będzinie, uszkodzonego w ub. roku przez przewożoną koparkę. W podobnym czasie prowadzona ma być przebudowa równoległego, zbyt niskiego wiaduktu tramwajowego.

Dwujezdniowa DK86 wiedzie od Siewierza (połączenie z trasą S1 i drogą nr 91) przez Będzin, Sosnowiec i Katowice do Tychów (połączenie z trasą S1 i drogą nr 1). Na odcinku od Sosnowca do Katowic ma status trasy ekspresowej z trzema pasami ruchu w każdą stronę. Jest główną drogą dojazdową do Katowic dla mieszkańców Tychów od południa i Zagłębia Dąbrowskiego od północy.

Jak wynika z piątkowej informacji katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wybrany został wykonawca remontu wiaduktu nad DK86 w Będzinie w ciągu ul. Czeladzkiej (DK94). Jest to firma IMB Podbeskidzie, a koszt remontu ma wynieść prawie 1,8 mln zł. Prace mają zostać zrealizowane do 30 listopada br.

Przeznaczony do remontu wiadukt ma wspólne podpory z konstrukcją wsporczą wodociągu magistralnego o przekroju 0,6 m, którego zarządcą jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. 30 listopada ub. roku wiadukt ten został uszkodzony przez transportowaną na samochodzie ciężarowym koparkę.

"W wyniku uderzenia w spód konstrukcji wsporczej oraz nośnej wiaduktu drogowego doszło do deformacji dźwigarów głównych i konstrukcji wsporczej oraz uszkodzenia ciosu łożyska stałego wiaduktu. Doszło również do wysunięcia się łożysk elastomerowych konstrukcji wsporczej pod rurociąg oraz uszkodzenia systemu odwodnienia konstrukcji wsporczej" - wyjaśniła GDDKiA.

Inspekcja uszkodzeń oraz późniejsza ekspertyza potwierdziły, że do czasu wykonania remontu korzystanie z obiektu jest bezpieczne. Przetarg na ten remont ruszył pod koniec maja br. W piątek Katowicki oddział Dyrekcji poinformował o wyborze wykonawcy.

W podobnym czasie prowadzona ma być przebudowa, która udrożni drogę krajową nr 86 w tym miejscu dla wysokich pojazdów. Obecnie pod bowiem wiaduktem tramwajowym, równoległym do przeznaczonego do remontu wiaduktu drogowego nad DK86, obowiązuje ograniczenie do 3,8 lub 3,9 m (w zależności od kierunku), podczas gdy norma to 4,7 m (standardowa naczepa, tzw. firanka, ma ok. 4 m).

Zgodnie z wyjaśnieniami katowickiego oddziału GDDKiA wiadukt tramwajowy posiada nienormatywną skrajnię pionową, czyli wolną przestrzeń nad drogą, która przeznaczona jest do prowadzenia ruchu pojazdów, ich zatrzymywania się lub postoju. Mimo oznakowania kilkakrotnie doszło do uszkodzeń konstrukcji przez pojazdy o wysokości większej, niż ta dopuszczona znakami.

Po przygotowanej z tej przyczyny przebudowie wiaduktu tramwajowego , obejmującej m.in. wykonanie nowych podpór i konstrukcji nośnej, minimalna skrajnia pod obiektem będzie już zgodna z obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi, czyli 4,7 m wysokości.

Przetarg na wykonanie projektu i przebudowy wiaduktu tramwajowego Dyrekcja ogłosiła 31 marca br. Zainteresowanie zgłosiło siedem firm. Przy budżecie niespełna 5,3 mln zł wybrano ofertę firmy Południe z Będzina. Na realizację tej inwestycji przewidziano 18 miesięcy. Wiaduktem tramwajowym nad drogą krajową nr 86 kursują tramwaje między Będzinem, a sąsiednią Czeladzią.

