GDDKiA zamawia budowę drugiej części południowej obwodnicy Zawiercia

Budowę drugiej części południowej obwodnicy Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 zamawia katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zasadnicza część inwestycji powinna być gotowa do końca lipca 2024 r.; jej zamawiana teraz kontynuacja – w połowie 2027 r.

Powstające południowe obejście Zawiercia (i sąsiedniej Poręby) o długości 24,3 km ma być nowym dwujezdniowym odcinkiem DK78, łączącym się ze zbudowaną w poprzednich latach dwujezdniową obwodnicą Siewierza.

Projekt i budowę dłuższego, zachodniego odcinka tej inwestycji - o długości 16,7 km, wraz m.in. z węzłem Kuźnica - GDDKiA zamówiła w grudniu 2019 r. Wartą 414,7 mln zł brutto umowę zawarto z konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Budowa w terenie trwa od marca 2022 r.

W styczniu 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla krótszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia (ponad 7,6 km między zawierciańskimi dzielnicami Kromołów i Żerkowice). Projekt budowlany został ukończony w październiku 2021 r. Założono pierwotnie, że zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej w latach 2023-25.

Jak wynika z informacji katowickiego oddziału GDDKiA, postępowanie na budowę pozostałej części obwodnicy Zawiercia w ciągu DK78 ogłoszono w ostatnich dniach. Odcinek o długości 7,5 km będzie zaczynał się na budowanym węźle Kromołów, a zakończy rondem w Żerkowicach, które zostanie wybudowane w ramach planowanej obwodnicy Kroczyc.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że termin składania ofert wyznaczono na 26 października br. GDDKiA szacuje, że w razie braku odwołań i po przeprowadzeniu kontroli przez UZP, podpisanie umowy będzie możliwe w I kw. 2024 r. Inwestycja powinna zostać ukończona w 28 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych, co oznaczałoby oddanie drogi do użytku w połowie 2027 r.

Nowa trasa, podobnie jak jej powstająca część, będzie miała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (droga główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś.

Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstać ma nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu.

Inwestycja ma powstać w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jako zadanie kontynuowane z poprzedniego programu na lata 2014-23.

Umowny termin realizacji zasadniczej części obwodnicy Zawiercia przewidziano pierwotnie na 37 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych. W grudniu 2022 r. GDDKiA podpisała jednak aneks, wydłużając czas na ukończenie inwestycji do 30 lipca 2024 r. Dyrekcja częściowo uznała roszczenie wykonawcy w związku z wydłużeniem procedury uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej.

W sierpniu ub. roku GDDKiA podała, że inwestycja związana z budową głównej części południowej obwodnicy Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 otrzymała unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w wysokości ok. 215,8 mln zł.

Na docelowym wschodnim końcu południowa obwodnica Zawiercia ma przejść bezpośrednio w jednojezdniowe obwodnice miejscowości Kroczyce, Pradła oraz Szczekociny i Goleniowy - również wzdłuż drogi krajowej nr 78. Pod koniec 2020 r. katowicki oddział GDDKiA podpisał umowy z wykonawcami ich dokumentacji projektowych.

Jak wynika z informacji GDDKiA dla wszystkich tych odcinków obwodnic wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) złożono do wojewody śląskiego 30 września 2022 r. Dyrekcja szacuje, że ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Kroczyc i Pradeł będzie możliwe w IV kw. 2023 r., a dla obwodnicy Szczekocin i Goleniów - w III kw. 2024 r.

12 maja br. katowicki oddział Dyrekcji zamówił we Wrocławskim Biurze Projektów Drosystem dokumentację rozbudowy odcinka Pradła - Irządze. Powinna ona być gotowa do listopada 2024 r. Tę inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2025-27.

DK78 na tym odcinku prowadzi z Górnego Śląska w kierunku Kielc. Między Tarnowskimi Górami i Siewierzem przebiega w sąsiedztwie portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach, a także węzła A1 i trasy S1 wiodącej do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Do 2027 r. GDDKiA zamierza przebudować lub zbudować w nowym śladzie prawie 55 km jej przebiegu we wschodniej części woj. śląskiego.