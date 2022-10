GDDKiA zamawia projekt modernizacji trasy S1 Dąbrowa Górnicza-Sosnowiec

Przetarg na zaprojektowanie modernizacji odcinka drogi S1 od Dąbrowy Górniczej do Sosnowca ogłosił katowicki oddział GDDKiA. Przebudowa ponad 4 km trasy, nazywanej dawniej wschodnią obwodnicą Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ma być zrealizowana w perspektywie 9 lat.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformował o ogłoszeniu przetargu w tej sprawie w środę. Celem inwestycji ma być dostosowanie parametrów istniejącej drogi do parametrów technicznych drogi ekspresowej, a konstrukcji drogi i obiektów mostowych - do nośności 11,5 ton na oś.

Rozbudowa obejmie 4,3 km istniejącej drogi ekspresowej S1 od Dąbrowy Górniczej do Sosnowca. Zaprojektowana zostanie m.in. przebudowa węzłów Dąbrowa Górnicza Podlesie oraz Sulno, a także Miejsce Obsługi Podróżnych kategorii pierwszej.

Umowa z projektantem obejmie wykonanie dokumentacji projektowej (do 19 miesięcy od daty podpisania umowy) oraz wsparcie zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom (8 miesięcy).

Wykonawca będzie też odpowiedzialny za pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót, wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową, na co przewidziano kolejne 82 miesiące. Termin realizacji całego zakresu umowy wyniesie więc 109 miesięcy.

Kryterium oceny ofert będzie stanowiła cena (60 proc.) oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40 proc.). Otwarcie ofert przewidziano na 23 listopada br. Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Będzie to kolejny już odcinek istniejącej S1 w centralnej części woj. śląskiego, który będzie modernizowany do współczesnych wymogów.

W czerwcu br. GDDKiA podpisała dwie umowy na sąsiednie odcinki: o długości ok. 2,3 km, pomiędzy ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor w Sosnowcu oraz ok. 2,7 km od węzła Jęzor w Sosnowcu, do węzła Brzęczkowice w Mysłowicach. Projekty przebudowy obu odcinków zrealizuje biuro projektowe Mosty Katowice. Wartość umowy dla pierwszego odcinka wynosi 1,79 mln zł, a dla drugiego 1,88 mln zł.

W lutym br. katowicki oddział GDDKiA podpisał też umowę na zaprojektowanie przebudowy jeszcze innego odcinka ekspresowej drogi S1 w Sosnowcu - ok. 5,85 km trasy wraz przebudową węzła z ul. Lenartowicza w Sosnowcu. Zakres tej inwestycji ma umożliwić m.in. realizację przez miasto budowy nowego węzła Klimontów przy tamtejszych terenach inwestycyjnych.

We wrześniu 2020 r. GDDKiA zamówiła przebudowę odcinka drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. Za 282,1 mln zł brutto realizuje ją Budimex. Oprócz nowych jezdni budowane są cztery mosty, cztery wiadukty, dwa przepusty i dwie kładki dla pieszych. Powstają dwa węzły: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice i Dąbrowa Górnicza Pogoria.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie, Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także od Bielska-Białej do Przybędzy oraz od Milówki do Zwardonia.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są m.in.: modernizacje istniejących odcinków DK1 i S1 od Podwarpia do Mysłowic; kolejna część S1 powstaje w formule "projektuj i buduj" w nowym przebiegu między Mysłowicami i Bielskiem-Białą. Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1 do granicy w Zwardoniu.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl