GDDKiA zamówiła system zarządzania ruchem w woj. śląskim

GDDKiA zamówiła budowę systemu zarządzania ruchem w woj. śląskim wraz z budową w zabrzańskiej dzielnicy Kończyce jednego z pięciu w kraju centrów zarządzania ruchem - poinformował we wtorek p.o. dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA Marek Niełacny. Będzie to część systemu ogólnopolskiego.

Niełacny wystąpił wraz z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem na wtorkowym briefingu w Katowicach, poświęconym regionalnym założeniom nowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033).

Mówiąc o projektach realizowanych obecnie i przygotowywanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w woj. śląskim Niełacny wspomniał o podpisanej niedawno umowie na wykonanie regionalnych elementów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym.

Chodzi o część systemu zarządzania ruchem na drogach woj. śląskiego, który ma być częścią systemu ogólnokrajowego, obejmującego ponad 1,1 tys. km głównych dróg i autostrad. Śląska część systemu obejmie urządzenia przewidziane do rozmieszczenia wzdłuż tras A1, A4, S1 i DK1, służące m.in. zarządzaniu ruchem i przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom oraz budowę Centrum Zarządzania Ruchem w Zabrzu-Kończycach.

"Podpisaliśmy umowę na wykonanie elementów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem z Regionalnym Centrum Zarządzania Ruchem w woj. śląskim. Będzie to jedno z pięciu centrów zarządzania ruchem na terenie kraju; zlokalizowane zostanie w woj. śląskim przy autostradzie A4, w naszym Obwodzie Utrzymania Autostrady Zabrze-Kończyce" - powiedział szef katowickiego oddziału GDDKiA.

"Jesteśmy na etapie rozpoczęcia procedury projektowej, pozyskania wszystkich niezbędnych decyzji. Budowa systemu rozpocznie się w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę, że w woj. śląskim mamy najwyższe natężenia ruchu, dla nas i dla innych służb pilnujących porządku na drogach, będzie to znakomite narzędzie, które w niebagatelny sposób pomoże kierowcom" - ocenił Niełacny.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami GDDKiA system zarządzania ruchem w woj. śląskim ma obejmować ok. 240 znaków zmiennej treści, 13 nadajników do informowania kierowców przez radia CB, ok. 130 kamer do podglądu sytuacji na drogach, 19 stacji pogodowych do zbierania danych pogodowych, 13 stacji ciągłego liczenia pojazdów (pomiar natężenia, płynności ruchu), 330 innego typu urządzeń służących wykrywaniu zdarzeń drogowych (jak zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd) oraz 27 zestawów urządzeń służących pomiarowi czasu przejazdu z punktu do punktu.

Pobieraniu danych o sytuacji na drogach będą służyć: stacje pomiarowe ruchu drogowego, kamery, urządzenia do pomiaru czasu przejazdu i stacje meteorologiczne. Informować o sytuacji na drodze mają, prócz znaków zmiennej treści, urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB oraz zapewniające łączność kierowców z operatorem Centrum Zarządzania Ruchem.

Cały system ma m.in. informować o warunkach ruchu i utrudnieniach, wyznaczać dynamicznie objazdy, ostrzegać np. przed pojazdami poruszającymi się "pod prąd", wyznaczać optymalną prędkość czy informować o zajętości miejsc parkingowych na MOP-ach. System ma również m.in. wspierać GDDKiA w egzekwowaniu odpowiedniego standardu utrzymania drogi, zapewniać narzędzia do koordynacji prac wykonawców remontów, czy innych prac.

W przetargu na system zarządzania ruchem w woj. śląskim wartość zamówienia podstawowego wynosiła 272,8 mln zł. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Alumbrados Viarios Sociedad Anonima, z którą podpisano umowę.

Było to jedno z kilku podobnych postępowań dot. Regionalnych Projektów Wdrożeniowych. Zamówienia na RPW są uzupełniającymi się elementami (wraz z zamówieniem Centralnego Projektu Wdrożeniowego) projektu "Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I" - wspieranego środkami instrumentu Connecting Europe Facility (CEF).

Łącznie chodzi o budowę i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu teleinformatycznego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na sieci dróg krajowych o długości ok. 1,1 tys. km oraz ich integrację z systemem centralnym tworzonym w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego (CPW), na który umowę GDDKiA podpisała w maju ub. roku - też z Alumbrados Viarios.

Realizacja inwestycji jest niezbędna dla utworzenia spójnego systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych w Polsce. Cały projekt uzyskał ponad 123 mln euro dofinansowania ze środków unijnych w ramach CEF. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA). Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

