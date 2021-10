GDDKiA: zmiany cen i usług na rynku budowlanym bez wpływu na harmonogram prac

Zmiany cen materiałów i usług na rynku budowlanym, które obecnie mają miejsce, nie wpływają na harmonogram prac i realizację inwestycji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - poinformował PAP rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak.

"Na bieżąco monitorujemy i analizujemy sytuację na rynku budowlanym. Rozmawiamy o niej również z branżą budowlaną i sektorem finansowym. Zmiany cen i dostępności niektórych materiałów i usług mają oczywiście miejsce. Nie są to jednak zmiany, które wpływają na harmonogram prac i realizację inwestycji GDDKiA" - stwierdził Piechowiak.

"Warto zwrócić uwagę na wartości ofert składanych przez wykonawców w naszych przetargach. W tych, które ogłosiliśmy w 2020 r., średnia wartość najtańszej oferty wyniosła 81 proc. szacunków GDDKiA. Uśredniona wartość wszystkich złożonych ofert wyniosła zaś 96 proc. naszych szacunków. W postępowaniach ogłoszonych w 2021 r. (do 27 września), było to odpowiednio 75 proc. i 89 proc. Taki stan rzeczy daje do myślenia" - dodał.

Przypomniał, że GDDKiA zawsze apeluje do wykonawców o profesjonalną wycenę składanych ofert. Również pod kątem aktualnych kosztów usług i materiałów oraz dostępności na rynku niezbędnych kadr oraz sprzętu.

"Tym bardziej zastanawiają i niepokoją nas oferty, jakie pojawiły się chociażby w dwóch niedawnych przetargach. Wszystkie złożone oferty były znacznie poniżej kosztorysu GDDKiA. Widzimy, że nie odzwierciedlają one postulowanych przez branżę ryzyk i obserwowanych wzrostów cen materiałów i wyrobów budowlanych" - podkreślił.

Jak poinformował Piechowiak, należy pamiętać, że nie zawsze wygrywa najtańsza oferta, a rzetelna wycena robót pozwoli na skuteczną i terminową realizację prac w przyszłości.

Piechowiak oznajmił, że dotychczasowe analizy wskazują, iż mechanizm waloryzacji, on oparty o wskaźniki GUS, odpowiednio reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową.

Przypomniał, że GDDKiA wprowadziła nowy mechanizm waloryzacji w styczniu 2019 r., a obecnie jest on powszechnie obowiązującym prawem dzięki ujęciu w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych. Limit waloryzacyjny na kontraktach GDDKiA wynosi (+/-) 5 proc. od wartości zaakceptowanej kwoty kontraktowej, a podlega mu 50 proc. wartości płatności za kontrakt.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl