GDOŚ: "Otwarte krajobrazy" wiodącym tematem tegorocznego Dnia Krajobrazu

"Otwarte krajobrazy" będą wiodącym tematem tegorocznych wydarzeń w ramach Dnia Krajobrazu - ogłosiła w piątek organizująca obchody Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W szóstej edycji tego święta zaplanowano spacery krajobrazowe, wykłady i inne inicjatywy popularyzujące wiedzę o krajobrazie.

W Polsce Dzień Krajobrazu będzie w tym roku obchodzony po raz szósty. Święto przypada 20 października - w rocznicę podpisania we Florencji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, której celem jest ochrona i zrównoważone kształtowanie krajobrazu. W tym roku minie 21 lat od parafowania tego dokumentu. Rocznica jest okazją do przypomnienia, że krajobraz to zasób, z którego można czerpać korzyści estetyczne i materialne, ale także dobro publiczne - wspólna własność, o którą powinno się dbać i którą należy chronić.

W ubiegłym roku hasłem motywem przewodnim obchodów była rola drzew w krajobrazie. W tym roku organizatorzy chcą przybliżyć ideę "krajobrazów otwartych", czyli przestrzeni bez niepożądanych, psujących krajobraz elementów. Chodzi także o zwrócenie uwagi na wartość krajobrazów w codziennym życiu oraz refleksję nad możliwością odzyskiwania utraconych przestrzeni i ich odpowiedzialnego planowania.

Wkrótce GDOŚ planuje ogłoszenie konkursu artystycznego na plakat Dnia Krajobrazu, przybliżający jego przesłanie. Ogłaszając hasło obchodów już w maju, organizatorzy chcą dotrzeć do wszystkich instytucji, tradycyjnie angażujących się w działania w ramach Dnia, by miały czas na przygotowanie własnych inicjatyw promujących "otwarte krajobrazy".

"Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni. Takie otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie, spełniają też ważne funkcje środowiskowe - jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur. Co bardzo ważne, przestrzenie te są rezerwuarami różnorodności biologicznej" - wyjaśnia rzecznik GDOŚ Piotr Otrębski.

Przedstawiciele Dyrekcji wskazują, że przez nieodpowiedzialne działania otwarte krajobrazy zanikają lub są degradowane. Poważnym problemem są np. ekspansja osadnictwa i rozproszona zabudowa, wykraczająca poza ukształtowane jednostki osadnicze.

"Coraz częściej też izolujemy się od siebie, wznosząc bariery w postaci ogrodzeń - nierzadko mało estetycznych - lub wysokich żywopłotów ukształtowanych z roślin o nikłej wartości przyrodniczej. Dzielimy w ten sposób krajobraz na niepowiązane ze sobą fragmenty i niszczymy jego specyficzny charakter" - wyjaśnia rzecznik.

Taka fragmentaryzacja wiąże się z wieloma niedogodnościami, od estetycznych po komunikacyjne. Specjaliści wskazują przy tym, że niewłaściwie dobrana zieleń w miastach często ma niewielką wartość przyrodniczą (np. szpalery tui), a czasem może zagrażać innym gatunkom - jak inwazyjne gatunki obce, wśród nich sumak octowiec (rhus typhina).

Na terenach przyrodniczych niekontrolowany rozrost wysokiej roślinności może natomiast prowadzić do degradacji cennych siedlisk -użytkowanych ekstensywnie muraw, łąk i pastwisk lub zasłonięcia wartościowych form skalnych. Na terenach otwartych, ale również w panoramach miejskich, zwiększa się także liczba niepożądanych tzw. dominant krajobrazowych, jak wysokościowce, elektrownie wiatrowe, maszty telefonii komórkowej i stacji przekaźnikowych, słupy linii elektroenergetycznych czy kominy.

"W efekcie powstają dysfunkcyjne krajobrazy, które tracą swój urok. Dlatego konieczne jest zintensyfikowanie powszechnych działań na rzecz ochrony otwartych krajobrazów zarówno w miastach, jak i na terenach rolniczych oraz obszarach cennych przyrodniczo" - wskazują przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. "Krajobraz to nie tylko panorama, lecz także miejsce, z którym się identyfikujemy, do którego chcemy wracać, którego doświadczamy wszystkimi zmysłami. Często o wartości krajobrazu decyduje jego trwałość, o którą trzeba dbać" - podsumował rzecznik GDOŚ.

