Gdyby nie szczodrość, byłby najbogatszą osobą na świecie

Firmy naftowe ponownie generują miliardowe zyski. Podczas gdy konsumenci narzekają z powodu rosnących cen ropy i energii, słynny inwestor Warren Buffett czerpie zyski - informuje Tagesschau. Ale miliarder ogłosił w 2006 roku, że rozda prawie cały swój majątek.

Słynny inwestor finansowy Warren Buffett zwiększa swoje zaangażowanie sektorze surowcowym i stawia na wzrost cen na rynku ropy.

Pod koniec ubiegłego roku wartość udziałów Chevron w portfelu firmy inwestycyjnej Buffetta Berkshire Hathaway wynosiła około 4,5 mld dol. dolarów.

Spółki naftowe rosną

W ostatnich kilku miesiącach ceny ropy gwałtownie wzrosły, co doprowadziło do ogromnych wzrostów zysków spółek naftowych. Ożywienie gospodarek narodowych spowodowało gwałtowny wzrost cen gatunków Brent i WTI, a w wyniku kryzysu przy granicy Ukrainy wielu obserwatorów rynku ropy nie wyklucza cen powyżej 100 dolarów za baryłkę (159 litrów). Ceny ropy osiągnęły 14 lutego najwyższy poziom od jesieni 2014 roku – donosi Tagesschau.



Skorygowany wynik brytyjsko-holenderskiej firmy naftowej Shell wzrósł z 4,85 mld do 19,3 mld dol. w 2021 roku. W 2021 roku BP odnotowało najlepszy wynik od ośmiu lat - po stracie 5,7 mld dol. w 2020 roku firma osiągnęła zysk w wysokości 12,8 mld dol.



Chevron Buffetta również znów zarabia duże pieniądze. W całym 2021 roku koncern naftowy osiągnął najwyższy od 2014 roku zysk w wysokości 15,7 mld dol. Według wyliczeń BBI, które należy traktować z ostrożnością, natomiast prawidłowo pokazują one trend, Buffett w 2022 roku wzbogacił się, uwzględniając dochody z sektora technologicznego, o ok. 4,8 mld dol. - podaje Tagesschau.



Najbogatszy człowiek na świecie

Ale Warren Buffett powinien być obecnie najbogatszą osobą na świecie - zwraca uwagę Celebrity Net Worth.



W 2006 roku miliarder oszołomił świat ogłaszając zamiar rozdania co najmniej 85 proc. swojego majątku, a dziś mówi o 99 proc. Nie czeka, aby przekazać na cele charytatywne swoją fortunę po śmierci. W ciągu ostatnich 16 lat rozdał ogromną sumę pieniędzy.



Od 2006 roku Buffett przekazał na różne cele swoje akcje Berkshire Hathaway o wartości 110 mld dol. Przekazał też bezpośrednie darowizny lub udziały fundacjom charytatywnym, w szczególności The Bill and Melinda Gates Foundation.



Gdyby był bardziej podobny do Jeffa Bezosa, Elona Muska, Steve'a Jobsa i miliarderów związanych z Google, którzy oddali na szczytne cele niewielkie części swoich fortun, Warren Buffett byłby dziś najbogatszym człowiekiem na świecie - komentuje Celebrity Net Worth.

