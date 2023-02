Gdynia: 200 tys. zł w tegorocznym programie dotacji na zakup rowerów elektrycznych

Gdynia kontynuuje program dotacji na zakup rowerów elektrycznych. W tegorocznej edycji na ten cel przyznanych zostanie 200 tys. zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - poinformował w środę gdański WFOŚiGW.

Rzeczniczka prasowa WFOŚiGW w Gdańsku Urszula Pakulska przypomniała, że w ubiegłym roku wnioski o przyznanie dotacji na zakup roweru elektrycznego można było składać od 10 czerwca 2022 roku.

"Okazało się, że zainteresowanie zakupem ekologicznych środków transportu jest ogromne. Dotąd gdynianie złożyli ponad 1100 wniosków. Mieszkańcy, którzy nie zakwalifikowali się do programu dotacji w poprzednim roku z uwagi na pełne wykorzystanie puli środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego, znaleźli się automatycznie na liście wnioskujących w roku 2023, z zachowaniem pierwotnej kolejności" - wyjaśniła Pakulska.

Cytowany w informacji gdańskiego WFOŚiGW wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk podkreślił, że ubiegłoroczny program dotacji okazał się dużym sukcesem. "Mieszkańcy nie mogli się już doczekać kolejnej puli i od grudnia otrzymaliśmy mnóstwo telefonów z zapytaniem, kiedy ponownie uruchomimy projekt. Cieszymy się, że mieszkańcy chcą zmieniać swoje nawyki transportowe i pomimo tego, że od złożenia wniosku minęło już trochę czasu, nadal są chętni, aby skorzystać z dotacji" - stwierdził.

Jak wskazała rzeczniczka WFOŚiGW w Gdańsku, zgodnie z przeprowadzoną ankietą ewaluacyjną dotyczącą ubiegłorocznej edycji programu, ponad 80 proc. osób, które otrzymało dotację na zakup roweru elektrycznego, przyznało, że dofinansowanie miało wpływ na większe zainteresowanie takim środkiem transportu. "Ponad połowa powiedziała również, że w okresie jesienno-zimowym wykorzystuje rower elektryczny kilka razy w tygodniu. 97 proc. zakupionych rowerów jest regularnie eksploatowana" - zaznaczyła.

"Wszystkie zasady udzielania dotacji dla mieszkańców pozostały bez zmian i nadal przysługuje dofinansowanie w wysokości odpowiadającej 50 proc. wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł. W ubiegłym roku, mając pełny obraz zainteresowania programem dotacji, Gdynia postanowiła ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Właśnie dzięki pomyślnemu przebiegowi rozmów, w tym roku dotację otrzyma aż 80 mieszkańców Gdyni. Dofinansowanie z WFOŚiGW zostało przyznane w kwocie 100 tys. złotych" - przekazała Pakulska.

"Rower to najbardziej ekologiczny środek transportu. Przekonujemy, że warto z niego korzystać, a samochód zostawić przed domem. Istotne jest to, aby w codziennych wyborach myśleć o środowisku. Jednoślad to także spore oszczędności na paliwie i poprawa formy fizycznej. To również szybki i bezstresowy sposób przemieszczania się po zakorkowanym mieście. Bardzo się cieszę, że dzięki naszemu dofinansowaniu jeszcze więcej mieszkańców Gdyni otrzyma dotację na zakup tego przyjaznego środowisku pojazdu. Im więcej osób korzysta z rowerów, tym lepszej jakości powietrze mamy w mieście. A na tym nam wszystkim przecież zależy" - zaznaczył prezes WFOŚiGW w Gdańsku Szymon Gajda, cytowany w informacji prasowej.

Czemu rząd nie chce u nas drugiego Berlina? Zobacz „Rządową ławę”

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl