Gdynia: Droga Czerwona połączy gdyński port z obwodnicą Trójmiasta; rozpoczęto przetarg

Wiceminister infrastruktury Marcin Horała ogłosił w środę rozpoczęcie przetargu na prace przygotowawcze dla drogowego połączenia portu w Gdyni z Obwodnicą Trójmiasta, czyli dla tzw. Drogi Czerwonej. Ma ona poprawić dostępność do portu od strony lądu i zwiększyć jego możliwości przeładunkowe.

W środę na placu budowy węzła Gdynia Wielki Kack wiceminister infrastruktury Marcin Horała poinformował o ogłoszonym przetargu na prace przygotowawcze dla tzw. Drogi Czerwonej. Będzie to połączenie drogowe portu w Gdyni z Obwodnicą Trójmiast w ciągu S6.

Jak podkreślił Horała, Droga Czerwona wpisuje się w projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. "W ramach CPK przewidziano nie tylko budowę lotniska centralnego dla Polski i naszego regionu Europy, ale także stworzenie nowoczesnego systemu transportowego kraju, w którego skład wejdą linie kolejowe i nowe odcinki dróg, zapewniające dostęp do bałtyckich portów" - tłumaczył.

Dodał, że Droga Czerwona ma zastąpić Trasę Kwiatkowskiego, która teraz łączy Port Promowy i Kontenerowy z obwodnicą Trójmiasta.

"Możliwości Trasy Kwiatkowskiego wyczerpały się już dawno. Sam fakt, że jest to droga powiatowa w zarządzie miasta, powoduje cały szereg ograniczeń, jak również to że ruch ze wszystkich północnych dzielnic Gdyni przecina się z ruchem z portu, co powoduje codzienne korki" - wskazywał Horała.

Projektant wyłoniony w postępowaniu będzie musiał wykonać dokumentację przygotowawczą do budowy nowej drogi krajowej w podziale na trzy odcinki, o łącznej długości ok. 9 km. Pierwszy odcinek będzie od węzła Gdynia Chylonia do węzła Kwiatkowskiego II, drugi - dalej do węzła Ofiar Grudnia '70, oraz trzeci - od tego ostatniego do węzła Terminal Promowy.

Dla pierwszego odcinka przyszły wykonawca będzie musiał przygotować koncepcję programową, a dla dwóch pozostałych studium komunikacyjne. Ponadto będzie zobowiązany do wykonania badań geologicznych pod przyszłą trasę na odcinku nr 1.

Czas realizacji umowy to 18 miesięcy na dokumentację; następnie nastąpi jej weryfikacja i ostateczne zatwierdzenie przez inwestora. Ostatnim z obowiązków wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji.

Droga Czerwona w przyszłości będzie 9-kilometrową dwujezdniową drogą prowadząca od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta. Poprawi dostępność do portu od strony lądu i zwiększy jego możliwości przeładunkowe i rozwojowe.

Droga powstanie w standardzie wymaganym dla drogowej sieci TEN-T. Przewidziana została jako droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a z pozostałą siecią będzie skomunikowana poprzez pięć węzłów drogowych. Powstanie też infrastruktura dla pieszych i rowerzystów w postaci kładek oraz tuneli.

Wiceminister Infrastruktury ocenił, że cała inwestycja może kosztować od 1,5 do 2 mld złotych.

"Ta droga jest niezbędna ale pamiętajmy, że Port Gdynia zapewnia do budżetu państwa rocznie z tytułu podatków, ceł i opłat generowanych 8 mld zł. Jest to zatem dobra inwestycja" - podkreślił Horała.

Jego zdaniem Droga Czerwona w "wersji optymistycznej" może zostać wybudowana za ok. sześć lat.

