Gdynia: Gotowy projekt badań geologicznych dotyczący Portu Zewnętrznego

Zarząd Morskiego Portu Gdynia otrzymał kompleksowy projekt badań geologicznych obejmujący obszar nowych falochronów osłonowych Portu Gdynia oraz pirsu Portu Zewnętrznego - poinformował w poniedziałek rzecznik spółki Marcin Wojciechowski. To kolejny etap w realizacji Portu Zewnętrznego.

Autorem dokumentu jest firma Wuprohyd sp. z o.o.

"Dalszym krokiem będzie zatwierdzenie tego projektu przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a następnie realizacja prac, którą planujemy na wiosnę 2021 r." - wyjaśnił kierownik działu marketingu komunikacji korporacyjnej ZMPG S.A. Marcin Wojciechowski.

Ponadto, władze gdyńskiego portu otrzymały opracowanie pt. "Badanie osadów dennych w rejonie planowanej inwestycji pn. Budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni", które potwierdziło czystość osadów i brak przeciwskazań do realizacji inwestycji z tego punktu widzenia.

"Oba opracowania są ważnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów prywatnych że inwestycja jest wykonalna pod względem środowiskowym. Opracowanie w postaci projektu badań geologicznych oraz same badania, które ruszą już w przyszłym roku stanowią natomiast konkretny wkład finansowy i organizacyjny Zarządu Portu w realizację projektu" - podkreślił Wojciechowski.

Port Zewnętrzny to strategiczna inwestycja Portu Gdynia. Prace nad nią rozpoczęły się w 2018 r.

Na początku listopada Zarząd Morskiego Portu Gdynia uruchomił procedurę na wybór partnera prywatnego w sprawie zaprojektowania, budowy i eksploatacji Portu Zewnętrznego. Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego wyznaczono na 15 stycznia 2021 r.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie maksymalnie pięć podmiotów (lub ich konsorcjów), z którymi prowadzone będą rozmowy w formie dialogu konkurencyjnego. To najbardziej optymalna forma prowadzenia zamówienia przewidzianego w ustawie Prawa Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) dla dużych projektów infrastrukturalnych.

W trakcie procedury Zarząd Morskiego Portu Gdynia udostępni jego uczestnikom zbiór dokumentów, takich jak ocena efektywności, studium wykonalności, analizy środowiskowe i koncepcje wielobranżowe. Efektem dialogu konkurencyjnego będzie złożenie ofert, spośród których ZMPG wybierze najkorzystniejszą. Ze zwycięskim podmiotem zostanie podpisana umowa o PPP na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowego terminala, która zwiąże ZMPG na ponad 30 lat.

W listopadzie ub. roku ZMPG wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju jako doradcę transakcyjnego przy projekcie budowy Portu Zewnętrznego wybrał ofertę złożoną przez konsorcjum trzech firm: Ernst & Young, Domański Zakrzewski Palinka oraz Wyg International (obecna nazwa tej spółki to Databout - PAP).

W sierpniu władze ZMPG poinformowały, że według raportu doradcy transakcyjnego projekt Portu Zewnętrznego jest ekonomicznie uzasadniony i jest zainteresowanie na jego realizację wśród partnerów prywatnych.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny.

Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 r.

Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o 151 ha, tj. blisko podwoi dzisiejszy teren gdyńskiego portu oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, tzn. o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 metra.

Planuje się, że pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2027/2028 r.