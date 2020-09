Gdynia: Nieprawidłowości w systemie głosowania nad budżetem partycypacyjnym

W systemie głosowania w tegorocznej, siódmej edycji gdyńskiego budżetu obywatelskiego, pojawiła się wada. Okazało się, że w oprogramowaniu jest luka, która pozwalała jednej osobie logować się i głosować wielokrotnie.

"Po każdej edycji budżetu obywatelskiego dokonujemy szczegółowej analizy wyników głosowania\. W tym roku pojawiły się pewne nieprawidłowości, które postanowiliśmy wyjaśnić. Jak się okazało, w systemie podliczającym głosy była luka, która pozwalała mieszkańcowi dokonać wyboru więcej niż jeden raz. Ujawniono, że 365 osób oddało zdublowane głosy" - wyjaśnił wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć.

Jak przyznał Jarosław Jastrzębski, wiceprezes firmy Asseco Data Systems, która jest autorem oprogramowania gdyńskiego budżetu obywatelskiego, luka w systemie to efekt błędu jednego z pracowników, który niewłaściwie go skonfigurował. Wykrycie wady wymusiło korektę wyników głosowania.

"Postanowiliśmy zweryfikować głosy oddane przez 365 mieszkańców. Ponieważ każde logowanie do systemu jest zapisywane, uznaliśmy, że ich głosy oddane przy powtórnym wejściu zostaną unieważnione"- poinformował wiceprezydent Guć.

Po ponownym przeliczeniu punktów projekt pod nazwą "Teatrzyki i planszówki w bibliotece", zgłoszony przez mieszkańców Pogórza, stracił status zwycięskiego, a jego miejsce zajął projekt "Cotygodniowe ćwiczenia gimnastyczne dla każdego z przerwą wakacyjną".

Ponadto po odjęciu nieważnych głosów okazało się, że dwa tzw. małe zadania w dzielnicy Babie Doły - zajęcia sportowe dla seniorów i instalacja masztów na flagi przy tablicy upamiętniającej lądowanie Jana Pawła II na lotnisku - zdobyły tyle samo punktów.

Jak poinformował Guć, decyzją prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka zrealizowane zostaną zarówno projekty ogłoszone wcześniej jako zwycięskie, jak i te, które otrzymały najwięcej punktów po powtórnym przeliczeniu głosów. Oznacza to, że ostatecznie do realizacji skierowanych zostanie łącznie 118, a nie 116 projektów dzielnicowych.

Koszty realizacji dwóch dodatkowych przedsięwzięć, czyli zajęć sportowo-rekreacyjne dla seniorów na Babich Dołach i spotkań teatralnych w bibliotece na Pogórzu pokryje firma Asseco Data Systems. Spółka zapłaci za nie prawie 20 tys. zł.

W tegorocznym głosowaniu nad budżetem partycypacyjnym w Gdyni mieszkańcy wybierali spośród 268 propozycji dzielnicowych (małych i dużych) oraz z 13 ogólnomiejskich. Pula środków, które gdyński samorząd przeznaczył w tym roku na realizację budżetu, wyniosła nieco ponad 10,6 mln zł.

Aktualna lista projektów zwycięskich projektów jest na stronie www.bo.gdynia.pl. W ramach tzw. zadań ogólnomiejskich 1 mln zł zostanie przeznaczony na zakup nowoczesnego wozu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków z OSP Wiczlino. Na projekt zagłosowało 10 958 osób, czym pożarnicy zdeklasowali konkurencję.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni projekty, a następie w głosowaniu wybierają najlepsze. Idea zrodziła się w brazylijskim mieście Porto Alegre. Po raz pierwszy budżet, nazwany partycypacyjnym, wprowadzono tam w 1989 r. Od tego czasu inicjatywa rozprzestrzeniła się w wielu miastach w Ameryce Północnej i Południowej, w Europie i w Azji.

Pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się oddać część swoich funduszy do dyspozycji mieszkańców był Sopot. Kurort wprowadził budżet obywatelski w 2011 r., choć nie obyło się to bez oporów ówczesnych władz. Pomysł przeforsowała nieformalna grupa mieszkańców skupiona w Sopockiej Inicjatywie Rozwojowej, która przy okazji wyborów samorządowych w 2010 r. przekonała do tej idei grupę świeżo wybranych radnych, a ci przegłosowali odpowiednie uchwały.