Gdynia: ORP "Kadm. Xawery Czernicki” przekazany do Marynarki Wojennej po kompleksowym remoncie

W środę w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbyło się przekazanie do Marynarki Wojennej okrętu dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP "Kadm. Xawery Czernicki" po gruntownej naprawie w oksywskim zakładzie Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Jak powiadomił w środę Antoni Pieńkos z Działu Promocji i Komunikacji PGZ Stoczni Wojennej, należący do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża okręt, będący jednym z najaktywniejszych w Marynarce Wojennej, jest teraz gotowy na kolejne lata służby.

Kontrakt realizowano na bazie umowy z dnia 8 marca 2019 r. podpisanej pomiędzy Komendą Portu Wojennego w Świnoujściu a konsorcjum złożonym z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i gdyńskich spółek: PGZ Stoczni Wojennej Sp. z.o.o. i Stoczni Remontowej NAUTA S.A.

"Jednostka weszła do Stoczni 14 marca 2019 r. i niemal natychmiast rozpoczęto na niej pierwsze prace. Pierwotnie planowany czas realizacji projektu wydłużył się z 16 do 22 miesięcy, co było spowodowane koniecznością znacznego rozszerzenia zakresu prac, w tym m.in. potrzebą wymiany na okręcie całego okablowania o łącznej długości około 100 km" - dodał Pieńkos.

Dodatkowo ostatnie etapy prac spowolniła sytuacja epidemiczna związana z COVID-19.

Na jednostce naprawie lub wymianie poddano większość systemów okrętowych, co powoduje, że wychodzi on ze stoczni jako jednostka głęboko zmodernizowana. Na jednostce dokonano nie tylko typowych prac serwisowych, ale również wprowadzono liczne zmiany ułatwiające codzienną służbę i zwiększające komfort eksploatacji. Jako przykłady takich zmian wskazać można np. cyfryzację systemów okrętowych, wymianę steru strumieniowego na efektywniejszy czy nowy system klimatyzacji i wentylacji.

Oprócz tego okręt otrzymał także nowy system monitorowania pracy siłowni, który usprawnia pracę napędu i zmniejsza ryzyko awarii. Wymieniono praktycznie całe okablowanie oraz orurowanie, a także dokonano drobnych napraw kadłubowych.

Zakończony obecnie kontrakt na remont ORP "Kadm. Xawery Czernicki" to tylko część prac realizowanych przez PGZ Stocznię Wojenną na rzecz Marynarki Wojennej. Obecnie w PGZ SW trwają prace nad dwoma innymi okrętami skierowanymi do Stoczni na naprawy główne-dokowe, tj. fregatą rakietową typu OHP ORP "Kościuszko" oraz okrętem hydrograficznym ORP "Arctowski". Te dwie jednostki wrócą do 3. Flotylli Okrętów w Gdyni w 2021 r.