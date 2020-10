Gdynia: Spółka PLO po raz pierwszy od 1989 r. kupiła statek

Polskie Linie Oceaniczne kupiły pierwszy od 1989 r. statek typu Ro-Ro. Zbudowana 10 lat temu jednostka zastąpiła wysłużony M/V Żerań, sprzedany przez PLO w lipcu tego roku. Statek o nazwie POL MARIS ma trzy razy większą pojemność ładunkową.

Do kupna statku doszło 24 września.

Prezes PLO S.A. Dorota Arciszewska-Mielewczyk poinformowała w czwartek na konferencji prasowej, że gdyby nie epidemia koronawirusa, to statek byłby w posiadaniu firmy już pół roku wcześniej.

"Ja przyszłam do PLO z wizją, zadaniami i chęcią ich realizacji oraz uzdrowienia firmy. Tym bardziej, że potencjał jest. Chcemy dywersyfikować działalność, zatrudniać nowe osoby. Skupiam się na tym, co można zrobić i jak. I już do przeszłości nie chcę wracać, aczkolwiek doskwiera mi stracony czas i brak inwestycji w Polskich Liniach Oceanicznych. To tak, jakby ktoś nas wygumkował. Tak, jak w innych państwach posiadających gestię transportową, w tym wewnętrznym obiegu pieniężnym, przychodów do budżetu państwa, powinniśmy mieć swój poważny udział. Zwłaszcza, że firma PLO była kiedyś potęgą" - powiedziała Arciszewska-Mielewczyk, która prezesem spółki jest od grudnia 2019 r.

Dodała, że potrzebne jest w przyszłości nabycie kolejnej jednostki. "Mamy przecież M/V Chodzież, statek bliźniaczy do MV Żerań, który też jest już statkiem leciwym" - wyjaśniła.

Jednostka kupiona przez PLO to statek typu Ro-Ro o pojemności 29004 GT i długości linii ładunkowej 3663 m. Statkowi zarejestrowanemu pod flagą maltańską nadano nazwę POL MARIS. Jednostkę zbudowano w stoczni w Odense (Dania) w 2010 r.

"W tej serii w Odense powstało 12 identycznych jednostek. To są bardzo udane konstrukcje. Statek wozi głównie naczepy z różnymi towarami, rzadko kontenery. Może przewieźć 29 tysiące ton towarów - to praktycznie trzy razy więcej od MV Chodzież" - poinformował Piotr Boike, odpowiedzialny technicznie w PLO za POL MARIS.

Jednostka ma długość 193 m, szerokość 23 m, a jej zanurzenie wynosi 7 m.

Statek obecnie pływa w czasowym czarterze między portami Rotterdam (Holandia) i Killingholme (Wielka Brytania). Załogę stanowi 23 oficerów i marynarzy. W pierwszy rejs statek wyruszył pod dowództwem kapitana ż.w. Jacka Pietruszki.

W czerwcu 1999 r. przedsiębiorstwo państwowe PLO zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Największym akcjonariuszem PLO jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIZAN) Spółek ARP którego pełnomocnikiem jest IDA Management sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie (44,85 proc.). Drugim co do wielkości akcjonariuszem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., posiadająca 38,53 proc. akcji. Pozostali akcjonariusze instytucjonalni to: TUiR WARTA S.A. (12,22 proc.) oraz Stocznia Gdynia S.A. (w upadłości), posiadająca 1,88 proc. akcji. Akcjonariuszami PLO S.A. są również pracownicy i ich spadkobiercy, którzy posiadają łącznie 2,52 proc. akcji spółki.