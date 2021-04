Gdynia: W czerwcu zakończenie budowy Publicznego Terminala Promowego

W czerwcu zakończy się, realizowana przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia, budowa Publicznego Terminala Promowego. Koszt inwestycji to ok. 292 mln zł, z czego dotacja unijna wyniosła prawie 117 mln zł. Pierwsze promy na nowym terminalu pojawią się we wrześniu.

"Nowy Publiczny Terminal Promowy to największe przedsięwzięcie od blisko 50 lat w Porcie Gdynia, którego generalnym wykonawcą jest Korporacja Budowlana Doraco. Inwestycja jest realizowana na obszarze sześciu hektarów. Rozebrane zostało historyczne Nabrzeże Polskie i wykonano na nowo całą linię tego nabrzeża" - poinformował w piątek kierownik działu marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. (ZMPG) Marcin Wojciechowski.

Nowy terminal w Gdyni da możliwość przyjmowania promów o znacznie większej długości, do 240 metrów, podczas gdy na obecnym terminalu mogą zawijać statki o maksymalnej długości ok. 170 metrów. Zaletą nowego terminala, w przeciwieństwie do obecnie funkcjonującego, jest również jego położenie, zlokalizowany jest bowiem blisko wyjścia z portu w morze.

Z nowego obiektu, oprócz Stena Line obsługującego obecnie połączenie między Gdynią a szwedzką Karlskroną, będą mogli korzystać także inni przewoźnicy morscy. Po ogłoszeniu opublikowanym w grudniu ub. roku przez ZMPG chęć operowania na nowym terminalu wyraziło dwóch aramatorów: Polferries Polska Żegluga Bałtycka SA z siedzibą w Koszalinie oraz TT-Line z Niemiec.

Wojciechowski poinformował, że podpisanie umowy lub umów z przewoźnikami planowane jest na początek maja. Do pierwszego zawinięcia statków przy nowym terminalu ma dojść we wrześniu.

Istotnym aspektem nowego Publicznego Terminala Promowego będzie możliwość zasilania prądem promów podczas postoju. "Wpisuje się to w ideę tzw. green port. Rozwiązanie to wyklucza całkowicie emisję spalin podczas postoju promów przy nabrzeżu. Ma to olbrzymie znaczenie dla gdyńskiego portu, który usytuowany jest w sąsiedztwie centrum miasta, a zatem zanieczyszczenia powietrza dotykałyby wielu mieszkańców Gdyni, zaś jego centrum traciłoby na atrakcyjności" - wyjaśnił Wojciechowski.

OPS (onshore power supply), inaczej cold ironing, to system, który ma za zadanie dostarczyć energię elektryczną na statek z lądu w czasie jego postoju w porcie. W Polsce będzie to pierwsze rozwiązanie tego typu. Moc przyłącza w Gdyni dla statków będzie wielkości 3,5 MW, co oznacza możliwość szybkiego "ładowania" akumulatorów danego promu bez konieczności załączania silników diesla.

Tego typu rozwiązanie działa w szwedzkich portach: Karlskronie, Goeteborgu i Sztokholmie (od grudnia 2020). Pierwszym portem, w którym zainstalowano system zasilania statków z lądu, był amerykański Port of Los Angeles w czerwcu 2004 r.

