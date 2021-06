Gdynia: W Szpitalu św. Wincentego a Paulo otwarto wyremontowany oddział pediatryczny

W środę oficjalnie zainaugurowano działalność gruntownie zmodernizowanego oddziału pediatrycznego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo. Koszt inwestycji wyniósł ponad 5 mln zł. Dla dzieci i młodzieży przygotowano tam 32 miejsca.

W otwarciu oddziału wzięli udział m.in. prezydent miasta Wojciech Szczurek, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i spółki Szpitale Pomorskie, która zarządza gdyńską lecznicą. Uroczystość miała tak naprawdę charakter symboliczny, bo w nowej odsłonie jednostka działa od 1 czerwca.

"Dzięki przekazanym przez nas środkom udało się wyremontować oddział pediatryczny i zlokalizować go w jednej placówce. Mali pacjenci będą mieli bardziej komfortowe warunki pobytu, diagnostyki i leczenia" - powiedział marszałek pomorski Mieczysław Struk.

Gdyński Ośrodek Pediatrii, który powstał w ramach przebudowy, mieści się na IV piętrze szpitala św. Wincentego a Paulo. Jego łączna powierzchnia wynosi tysiąc metrów kwadratowych. Cała przestrzeń została zaprojektowana w morskim klimacie.

Oddział składa się z dwóch odcinków - jednego dla dzieci młodszych (do 3 lat) i drugiego dla dzieci starszych (od 3 do 18 lat). Jest tam 7 sal jednoosobowych, 11 dwuosobowych i jedna sala trzyosobowa. Wszystkie pokoje są wyposażone w łazienki. Są tam również specjalne fotele dla opiekunów. Rodzice mają do dyspozycji pokój socjalny. Jest też świetlica, gdzie młodzi pacjenci mogą spędzić czas w trakcie hospitalizacji.

Do niedawna gdyńskie oddziały dziecięce działały w dwóch miejscach - w Szpitalu Morskim im. PCK w Redłowie i w Szpitalu św. Wincentego a Paulo.

"Zależało nam, by ośrodek zlokalizowany został w szpitalu położonym w ścisłym centrum Gdyni, z dobrą komunikacją z każdej dzielnicy i okolic miasta. Co istotne, podwyższony standard oddziału będzie mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego, a także komfortu dzieci i opiekunów oraz pracy personelu" - przekonywał wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich dr Dariusz Nałęcz.

W ramach prac remontowych wymieniono wszystkie niezbędne instalacje. Zamontowano podwieszane sufity i położono wysokiej klasy wykładzinę podłogową.

Koszt modernizacji wyniósł ponad 5,13 mln zł. Inwestycję sfinansowano z pieniędzy samorządu woj. pomorskiego (4,13 mln zł) i z budżetu Gdyni (1 mln zł).

Po zakończeniu budowy nowego bloku operacyjnego i oddziału ratunkowego, na miejscu obecnego SOR -u w Szpitalu św. Wincentego a Paulo utworzona zostanie izba pediatryczno-chirurgiczna, gdzie przyjmować będą pediatrzy i chirurdzy dziecięcy.

