Gdynia: Wiecha na budynku publicznego terminala promowego

W czerwcu 2021 r. ma być oddany do użytku w porcie w Gdyni nowy publiczny terminal promowy. We wtorek na dachu powstającego budynku zawieszona została wiecha. Koszt inwestycji to ok. 235 mln zł netto.

"To nowe otwarcie dla portu. To możliwość przyjmowania promów o znacznie większej długości, do 240 metrów, podczas gdy dziś na starym terminalu są ograniczenia. Tam mogą zawijać statki o maksymalnej długości stu siedemdziesięciu kilku metrów" - powiedział podczas uroczystości prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Adam Meller.

Wyjaśnił, że zaletą nowego terminala, w przeciwieństwie do obecnie funkcjonującego obiektu, jest jego położenie. Budowany terminal zlokalizowany jest bowiem blisko wyjścia z portu w morze.

Meller podkreślił, że z nowego terminala, oprócz Stena Line obsługującego obecnie połączenie między Gdynią a szwedzką Karlskroną, będą mogli korzystać także inni przewoźnicy morscy.

"Pozyskujemy innych operatorów. Chcemy stworzyć autentyczną autostradę morską głównie do Skandynawii, ponieważ Port Gdynia znajduje się w szóstym korytarzu sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa - PAP). I chcemy, żeby ta sieć nie kończyła się na Porcie Gdynia, ale żeby była przedłużona, dalej za morze" - dodał prezes ZMPG.

Wyjaśnił, że po zakończeniu inwestycji obecny terminal promowy w Gdyni przestanie pełnić swoją funkcję. "W pierwszym okresie funkcjonowania nowego terminala tamten będzie wykorzystany chociażby pod wynajem pomieszczeń biurowych, ale również jako bezpiecznik w razie, gdyby coś w pierwszym okresie młodości nowego terminala się stało, chociażby z rampą" - wyjaśnił dziennikarzom Meller.

Prezes ZMPG zapowiedział też wyposażenie publicznego terminala promowego w nowoczesne rozwiązania, tzw. green port, sprzyjające ochronie środowiska naturalnego.

"Następnym krokami, które będziemy realizować będzie np. zasilanie promów w energię elektryczną wprost z nabrzeża po to, żeby promy nie zanieczyszczały środowiska. Rozważamy też bunkrowanie promów paliwem LNG, jeżeli będą do tego przystosowane" - mówił Meller.

Karol Zduńczyk, prezes Korporacji Budowlanej Doraco, będącej głównym wykonawcą inwestycji, zapewnił, że mimo pandemii koronawirusa prace na budowie przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W ramach inwestycji na powierzchni ponad 7 hektarów powstanie nabrzeże zdolne do przyjęcia promów o długości do 240 metrów, budynek terminala o powierzchni ponad 5 tys. m. kw., budynek magazynowy o powierzchni około 900 m kw., parking dla pasażerów i pracowników terminala na ponad 200 miejsc, plac manewrowy o powierzchni ponad 6 hektarów oraz dwupoziomowa rampa załadowcza.

Koszt budowy terminala to ok. 235 mln netto zł, z czego ok. 117 mln zł to dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Kamień węgielny pod budowę publicznego terminala promowego w Gdyni wmurowano w połowie października ub. roku. Obiekt ma być oddany do użytku w czerwcu 2021 r.