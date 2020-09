Gdynia: Zakończył się II etap budowy Parku Centralnego

We wtorek odbyło się w Gdyni uroczyste otwarcie II części Parku Centralnego. W ramach inwestycji zbudowano m.in. plac zabaw, park linowy, fontannę, mały skatepark, ścieżkę dla biegaczy, siłownię pod chmurką. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 10 mln zł.

Położony w sercu Gdyni Park Centralny od kilku lat poddawany jest rewitalizacji. Przedsięwzięcie realizowane jest etapami. Pierwszy z nich zakończył się w sierpniu 2019 roku. Wówczas do użytku oddano 11,5 tys. metrów kwadratowych przestrzeni. Znalazły się tam m.in. stoliki do gry w szachy, wybieg dla psów, tor do gry w bule, ogród sensoryczny oraz miejsce pod własne uprawy. Budowa poszczególnych elementów pochłonęła w sumie 7,6 mln zł.

We wtorek odbyło się oficjalne otwarcie II etapu inwestycji. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz jego zastępcy - Katarzyna Gruszecka-Spychała, Michał Guć, Piotr Łucyk, Bartosz Bartoszewicz, a także przewodnicząca rady miasta Joanna Zielińska, dyrektor Urzędu Miasta Rafał Klajnert i prezes Agencji Rozwoju Gdyni Markos Pagudis.

"Bardzo radosny dzień w kalendarzu naszego miasta. To moment, w którym warto zwrócić uwagę, że nie tylko w centrum, ale również w innych częściach Gdyni staramy się wkomponować zieleń w miasto. Chcemy, by tej zieleni przybywało. Chcemy być w miejscach, w których spędzamy czas razem. Wierzę, że mieszkańcy Gdyni, tak jak pierwszy etap przyjęli z wielką radością i uśmiechem, tak samo z tej części parku będą korzystać i będą z niej zadowoleni" - powiedział prezydent Szczurek.

Jak podkreślił, Park Centralny to przedsięwzięcie, które powstaje z myślą o wszystkich mieszkańcach miasta - zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych. Dodał, że wszystkie atrakcje dostosowywane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Druga część rewitalizowanego parku obejmuje teren o powierzchni 15 tys. metrów kwadratowych, położony między ul. Legionów a pawilonem przy istniejącym skateparku. Strefa ta przystosowana jest głównie dla osób szukających możliwości aktywnego wypoczynku.

Wybudowano tam m.in. plac zabaw dla dzieci. Znajdują się w nim huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica. Plac otacza ściana do rysowania, na której najmłodsi mieszkańcy Gdyni kolorową kredą mogą tworzyć swoje dzieła.

W parku pojawiła się też podświetlana fontanna z dyszami wodnymi i mgielnymi. Zbudowano park linowy, siłownię pod chmurką, pętlę dla rolkarzy oraz fragment ścieżki dla biegaczy. Z myślą o tych, którzy dopiero uczą się jazdy na deskorolkach i hulajnogach, obok istniejącego już skateparku powstał nowy - mniejszy.

Przestrzeń dopełniają elementy małej architektury - 34 ławki, poidełko i nowe alejki. Posiano też ozdobne trawy, posadzono drzewa, krzewy, różnego rodzaju pnącza, byliny, rośliny cebulowe.

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP prezes Agencji Rozwoju Gdyni, koszt II etapu rewitalizacji parku wyniósł ponad 10 mln zł. Dodał, że trzeci etap inwestycji jest w końcowej fazie projektowej.

"Zakładamy, że do końca bieżącego roku projekt zostanie złożony i po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz wyłonieniu w przetargu generalnego wykonawcy będziemy mogli przystąpić do prac budowlanych. Przewidujemy, że realizacja III etapu zakończy się do 2022 roku" - powiedział PAP Pagudis.

W ramach tej część, na obszarze 3,5 ha, powstanie strefa wypoczynku. Będą tam m.in. polany i dwa stawy; jeden z nich zimą służyć będzie jako lodowisko. Pojawią się też obiekty gastronomiczne. Wybudowany zostanie również parking podziemny na ok. 270 samochodów.

Łącznie Park Centralny zajmie ponad sześć hektarów i będzie kosztował ok. 36 mln zł.

Wszystkie trzy etapy rozbudowy parku zaprojektowane zostały przez gdyńskie biuro architektoniczne Arch-Deco, wyłonione do tego zadania w drodze konkursu.