Gdynia: Zakończyły się główne prace linii kolejowych do nabrzeży portowych

Dłuższe i cięższe składy, zabierające więcej ładunków, dojeżdżają do portu morskiego w Gdyni. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły zasadnicze prace poprawiające dostęp pociągów towarowych do nabrzeży – poinformował w czwartek przedstawiciel spółki.

W czwartek w Gdyni odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele omówili oraz pokazali podczas przejazdu drezyną postępy prac inwestycyjnych linii kolejowych do Portu Gdynia.

Jak poinformował Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., inwestycja o wartości prawie 1,9 mld zł netto jest współfinansowana ze środków unijnych instrumentu CEF "Łącząc Europę".

Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Arnold Bresch stwierdził podczas konferencji w Gdyni, że projekt jest na ukończeniu, bo ze 113 km zostało ok. 1,5 km, które będą zrealizowane w najbliższym czasie. "To będzie zakończenie jednej z największych inwestycji, które realizujemy w portach, a mamy takich inwestycji aż cztery w Polsce" - powiedział Bresch i dodał, że do końca tego roku będą zmodernizowane stacje portowe w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.

"PLK SA zakończyły zasadnicze prace w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni". Inwestycja zapewnia sprawny i bezpieczny dowóz oraz odbiór większej ilości towarów koleją w krótszym czasie. Do nabrzeży dojeżdżają dłuższe, do 750 metrów, oraz cięższe, o nacisku 22,5 tony na oś, pociągi towarowe, mogące przewieźć więcej ładunków koleją - najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Przełoży się to na ograniczenie liczby pojazdów ciężarowych na drogach" - podał w komunikacie Przemysław Zieliński.

W ramach inwestycji zabudowano 113,5 km nowych torów (ze 115 km), 329 rozjazdów (z 332) i wszystkie skrzyżowania (24). Od marca 2022 r. ruch pociągów do portu prowadzony jest z Lokalnego Centrum Sterowania Gdynia Port wspieranego przez dwie nowe nastawnie.

Jak podaje spółka, gotowe są dwa wiadukty o długości 640 i 170 metrów, które poprawiły przepustowość linii prowadzących do portu. Przewoźnicy korzystają z publicznej ładowni. Wyremontowano most na rzece Chylonce. Gotowe są wszystkie (13) podziemne zbiorniki retencyjne, które wraz z nową siecią kanalizacji zapewniają właściwe odwodnienie terenu.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest do końca roku. Pozostałe do wykonania prace dotyczą przebudowy linii wysokiego napięcia oraz zabudowa w miejscu usuniętych słupów torów oraz sieci trakcyjnej.

Wartość inwestycji "Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni" to prawie 1,9 mld zł netto. Prawie 43 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) - "Łącząc Europę".