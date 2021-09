Gdyńska stocznia Crist zbuduje specjalistyczną jednostkę na potrzeby tunelu podmorskiego między Niemcami a Danią

Gdyńska stocznia Crist zbuduje specjalistyczną jednostkę do układania żwiru na dnie morskim pod elementy 18-kilometrowego tunelu podmorskiego, który powstanie między Niemcami a Danią - przekazała w czwartek spółka.

"Crist jest zaangażowany w budowę najdłuższego na świecie zatapianego tunelu. Crist zawarł umowę na budowę jednostki specjalistycznej z konsorcjum FLC (Femern Link Contractors) odpowiedzialnym za projekt i budowę tunelu zatapianego, który zapewni stałe połączenie w cieśninie Fehmarnbelt" - poinformowała w czwartek Karolina Michalak z biura zarządu Crist S.A.

Połączenie będzie składać się z autostrady i linii kolejowej obejmującej 18-kilometrowy tunel, który umożliwi szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie między Skandynawią a Europą, między portami Puttgarden w Niemczech i Rødbyhavn na wyspie Lolland w Danii.

Dzięki tunelowi podróż pociągiem między Hamburgiem a Kopenhagą zajmie poniżej trzech godzin. Obecnie czas jazdy między tymi miastami wynosi 4,5 godziny.

W ramach kontraktu Crist zbuduje w pełni wyposażoną jednostkę wielozadaniową MPP wyposażoną również w zatapialne urządzenie do zrzutu (tzw. SDT, także wybudowane przez Crist), które posłuży do układania żwiru na dnie morskim pod elementy tunelu.

Jednostka będzie miała kadłub o długości ponad 130 m (całkowita długość: 149 m, łącznie z pasami transmisyjnymi). Jej całkowita szerokość wyniesie 48 m.

Jednostka pomieści do 19 osób, będzie posiadała dwie komory żwirowe - każda do 7 tys. ton żwiru.

"Zdalnie sterowane narzędzie do układania żwiru (SDT) zostanie opuszczone spod kadłuba jednostki do 46 m poniżej linii wodnej, gdzie będą układane fundamenty żwirowe pod zatopiony tunel. Połączenie wysokiego poziomu automatyzacji i najnowocześniejszych technologii pozycjonowania zapewni dokładne rozmieszczenie fundamentów żwirowych" - wyjaśniła Michalak.

FLC, z którą Crist zawarł kontrakt, jest spółką joint venture odpowiedzialną za projekt i budowę tunelu między Niemcami a Danią. Konsorcjum tworzą międzynarodowe firmy budowlane, które posiadają doświadczenie w dużych projektach infrastrukturalnych.

"To kolejny duży projekt infrastrukturalny wygrany przez Crist, po budowie m.in. jednostki specjalistycznej Zourite służącej do konstrukcji wiaduktu morskiego na wyspie La Reunion (należąca do Francji wyspa na Oceanie Indyjskim - PAP) czy specjalistycznego doku Marco Polo służącego do budowy kesonów, dzięki którym powiększono obszar Księstwa Monako. Są to wielomiliardowe projekty. Kontrakt, który trafił do Crist, potwierdza naszą ugruntowaną pozycję na rynku jednostek specjalistycznych" - zaznaczyła Michalak.

Stocznia Crist powstała w 1990 r.- początkowo jako spółka dwóch osób fizycznych, a od 2010 r. funkcjonuje jako spółka akcyjna. W 2009 r. Crist kupił tereny po byłej Stoczni Gdynia.

Gdyńska firma produkuje m.in. wyspecjalizowane urządzenia hydrotechniczne oraz jednostki pływające dla największych światowych odbiorców. Jako jedyna stocznia w Europie zbudowała już trzy jednostki do stawiania i serwisowania morskich farm wiatrowych.

