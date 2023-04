Gdzie bank się boi, tam wkracza państwowy fundusz

Jak uniknąć na rynku źródeł odnawialnych nagłego przestoju inwestycyjnego – o tym w rozmowie z WNP.PL mówi wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartłomiej Pawlak.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

PFR jest otwarty na finansowanie opłacalnych biznesowo inwestycji modernizacyjnych w ciepłownictwie.

Kraje pozaeuropejskie angażują się w procesy transformacyjne, a robią to z czystego pragmatyzmu oraz poczucia, że chcą się uniezależnić od importu paliw kopalnych – zauważa Pawlak.

Fundusz aktywnie wspiera wytwórców energii produkowanej ze słońca i z wiatru.

O koniecznych przekształceniach w polskiej energetyce będziemy rozmawiali m.in. podczas sesji “Morska energetyka wiatrowa” w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 24.04. 2023 roku.

Czy można powiedzieć, że jednym z priorytetowych zadań PFR jest wsparcie dla inwestycji w odnawialne źródła energii?

- Jako Polski Fundusz Rozwoju jesteśmy zainteresowani projektami, w których nie konkurujemy z innymi instytucjami finansowymi (na przykład bankami) lub instytucjami najszerzej pojętego kapitału prywatnego, z uwagi na zupełnie inną ofertę.

PFR szuka nisz, które później mogą zostać zagospodarowane przez inne instytucje finansowe

Zamiast tego szukamy dla siebie nisz, które często sprowadzają się do inicjowania działań w tych obszarach, które w późniejszym czasie mogą zostać zagospodarowane przez inne instytucje finansowe. Mówię tutaj o relacjach bilateralnych typu PPA. To jest właśnie obszar, w którym obserwuję taką sytuację, że banki chciałyby się zaangażować, ale równocześnie się boją.

Udało się przekonać banki do pewnej aktywności około 1,5 roku temu, jednak w tym roku wprowadzono limit cenowy dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł. Co prawda te przepisy wprowadzono na rok, ale od razu po stronie banków pojawiło się zastrzeżenie i pytanie: co będzie, jak ten limit zostanie jednak przedłużony na kolejne lata?

Czyli można przyjąć, że PFR występuje w roli inwestora zastępczego?

- Mimo że banki podjęły decyzję o wstrzymaniu finansowania projektów OZE, wierzymy, że taka sytuacja jest przejściowa i nie rezygnujemy z naszego finansowania. Mało tego, wcześniej zapewnialiśmy banki, że możemy finansować takie projekty w oparciu o kontrakty cenowe - czyli stricte rynkowe ryzyko - zaś teraz dodajemy, że w zastępstwie za banki jesteśmy gotowi udzielać finansowania pomostowego, byle tylko te projekty można było realizować. Przecież o to właśnie chodzi.

To właśnie jest przykład naszego działania, w które wierzymy na podstawie tez wynikających z naszych bezpośrednich doświadczeń - i to doświadczeń z pracy nad projektami związanymi z odnawialnymi źródłami energii.

Ciepłownictwo w najbliższych czasach czekają ogromne inwestycje. Czy PFR jest przygotowany na wsparcie tych projektów?

- Z naszej strony skupiamy się na poszukiwaniu alternatyw dla obecnie działających i mniej efektywnych systemów grzewczych w miastach. Mowa tu o systemach generujących wysoką emisję CO2 oraz tych z założenia przestarzałych.

Ciepłownictwo potrzebuje rozwiązań, które ograniczą emisję CO2

Tam, gdzie to jest możliwe, widzimy alternatywę w postaci instalacji termicznego przetwarzania odpadów, gdzie indziej proponujemy pompy ciepła lub układy kogeneracyjne, a w innych miejscach sugerujemy rozwiązania hybrydowe.

Przyglądamy się rynkowi, ponieważ naszym zadaniem nie jest wymyślanie technologii, lecz analiza, czy dana technologia jest opłacalna biznesowo. Jesteśmy otwarci na różne rozwiązania i propozycje, jednak muszą się one mieścić w ramach przygotowanego modelu finansowego.

Czy jest alternatywa dla prowadzonej obecnie transformacji energetycznej?

- Warto do tego podejść w kontekście globalnym, ponieważ dziś transformacja energetyczna jest powszechnie obowiązującym trendem. Na tę ścieżkę wchodzą państwa, na które Unia Europejska nie ma wielkiego przełożenia. Mówię tu o Indiach, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych, a nawet państwach z rejonu Bliskiego Wschodu.

Transformacja energetyczna pozwala rozwijać nowoczesne gałęzie gospodarki; warto z tego skorzystać

Te kraje, czy regiony, są bardzo mocno zaangażowane w procesy transformacyjne, a robią to z czystego pragmatyzmu oraz poczucia, że chcą się uniezależnić od importu paliw kopalnych. Z drugiej strony zaś rozwijają one nowoczesne gałęzie gospodarki, których nie da się rozwinąć w oparciu o tradycyjny model energetyki.

Świat dzisiaj domaga się coraz bardziej stanowczego rozwiązania, a nawet dowodów na to, że dany produkt powstał przy wykorzystaniu energii odnawialnej. Już nie mówimy o samej energetyce, ale o przełożeniu procesu na wszelkie nowe gałęzie gospodarki.

Nie możemy w związku z tym rozpatrywać transformacji energetycznej w paradygmacie politycznym: wsparcia bądź sporu z Komisją Europejską. To jest trend ogólnoświatowy i tak powinniśmy na to spojrzeć jako obywatele. Polskie firmy muszą brać pod uwagę te rozwiązania.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl