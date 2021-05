Gembicka: do 150 mln zł pomocy dla rolników za straty spowodowane m.in. przez suszę i zalania

Do 150 mln zł pomocy trafi do rolników, którzy ucierpieli w 2020 roku z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - powiedziała w środę w Gniewkowie (Kujawsko-Pomorskie) wiceminister rolnictwa Anna Gembicka. Dodała, że wsparcie będzie wynosiło od 500 do 1200 zł za hektar.

"Spotykamy się dzisiaj, aby przekazać dobre wiadomości dla rolników, którzy w zeszłym roku ucierpieli z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych m.in. nawalnego deszczu, gradu, suszy czy powodzi. W ramach przyjętego w zeszłym tygodniu rozporządzenia Rady Ministrów będziemy mogli wypłacić do 150 mln zł pomocy. Będzie ona kierowana do tych osób, które złożą wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - powiedziała wiceminister Gembicka.

Dodała, że to niezwykle ważna pomoc w takich samorządach jak np. gmina Gniewkowo, gdzie straty były bardzo duże. Wiceszefowa resortu rolnictwa wyraziła przekonanie, że to dobra wiadomość dla polskich rolników.

"Ta pomoc będzie wynosiła od 500 do 1200 zł za hektar. (...) Już od 7 czerwca będzie można składać wnioski do ARiMR. Ostateczny termin to 30 czerwca" - dodała Gembicka.

Wiceminister rolnictwa podziękowała wojewodzie kujawsko-pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi za jego zaangażowanie w tę sprawę.

"Nie zliczę, ile razy rozmawialiśmy o konieczności jak najszybszego wypłacenia pomocy rolnikom" - wskazała.

Bogdanowicz przypomniał, że 21 czerwca 2020 roku przeszła przez Kujawy nawałnica, która zalała wiele tysięcy hektarów rolników z gminy Gniewkowo i Dąbrowa Biskupia.

"Po dwóch latach suszy (2018 i 2019), gdy wydawało się, że będzie lepiej, to właśnie deszcz spowodował wielkie straty. Wspólnie z samorządowcami przeprowadziliśmy szacowanie strat. Do pomocy zostało zakwalifikowanych pozytywnie 217 gospodarstw" - podkreślił Bogdanowicz.

