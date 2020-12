Gembicka: do tej pory zakontraktowano 73 proc. środków z PROW

Do 6 grudnia br. zakontraktowano 43,5 mld zł, czyli 73 proc. środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - poinformowała w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Wiceminister odpowiadając na pytania posłów Koalicji Polskiej dotyczące wykorzystania środków przeznaczonych na wsparcie dla rolników w ramach PROW 2014-2020 powiedziała, że pomoc została przyznana 1 mln 147 tys. beneficjentom. Dotychczas wypłacono 32,5 mld zł.

"Zgodnie z zasadą n+3, środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 mogą być wydatkowane do końca 2023 r. Wymagany poziom wydatków dla roku 2020 został już osiągnięty. Stopień wydatkowania środków jest na bieżąco monitorowany i obecnie nie ma takiego ryzyka, że te środki utracimy" - mówiła Gembicka.

Zaznaczyła, że do zakontraktowania pozowało jeszcze 17,3 mld zł i te pieniądze będą wykorzystane, bo na kontraktację czekają wnioski złożone w naborach, jakie prowadziła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2020 r. m.in. na działania rolno-środowiskowe, dobrostan zwierząt, premie dla młodych rolników, modernizację gospodarstw czy pomoc covidową.

Podkreśliła, że w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, terminy realizacji wniosków zostały przekroczone.

Wiceminister przypomniała, że problemy spowodowane przez pandemię doprowadziły do tego, że do PROW-u został wprowadzony nowy instrument wsparcia - pomoc dla gospodarstw szczególnie dotkniętych COVID-19. Zaznaczyła, że została wykorzystana cała możliwa kwota na ten cel, tj. 273,3 mln euro (2 proc. alokacji PROW 2014-2020), w tym z budżetu krajowego - ok. 99 mln euro.

Pomoc ta ma być rekompensatą części utraconych dochodów i zachętą do utrzymania dotychczasowej działalności. Nabór wniosków został przeprowadzony od 9 września do 7 października 2020 r., a środki zostaną wypłacone w grudniu. W ramach tego działania wpłynęło 195,6 tys. wniosków o przyznanie pomocy - powiedziała Gembicka.