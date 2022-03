Gembicka: najniższa emerytura rolnicza 1338,44 minus składka zdrowotna

Od 1 marca br. najniższa emerytura rolnicza wynosi 1338,44 zł miesięcznie minus składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) - poinformowała w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, odpowiadając na pytania posłów.

O waloryzacje rolniczych emerytur pytał Mieczysław Kasprzak (KP). Jak mówił, rolnicy pobierają w większości najniższe emerytury - w wyniku waloryzacji ich świadczenia wzrosły zaledwie o kilkanaście złotych, podczas gdy w kraju znacznie wzrosły ceny energii i żywności.

Gembicka zaznaczyła, że zasady waloryzacji rolniczych emerytur i rent nie uległy zmianie, jest ona wyliczana na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (odpowiednio dla części składkowej i dla części uzupełniającej), ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy - wyjaśniła wiceminister. Dodała, że waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji, który w 2022 r. został ustalony na 7 proc.

Od 1 marca 2022 r. emerytura podstawowa wzrosła o 7 proc. tj. z 1013 zł 63 gr do 1084 zł 58 gr. Emerytura podstawowa w nowej wysokości stanowi dopiero podstawę do ustalenia wysokości emerytury. Jeżeli po waloryzacji kwota świadczenia jest niższa od najniższej emerytury pracowniczej, KRUS automatycznie zrównuje ją do kwoty 1338,44 zł - zaznaczyła wiceminister.

Poinformowała, że do tej kwoty nie zostaną podwyższone: emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze), świadczenia których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia, emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej.

Gembicka przyznała, że najwięcej wątpliwości mają rolnicy pobierający emeryturę częściowo z KRUS i częściowo z ZUS. "Jesteśmy w roboczym kontakcie z ministerstwem rodziny, by kompleksowo uregulować kwestie zbiegów ubezpieczeń, nad tym pracujemy" - powiedziała wiceminister.

Ponadto od 1 marca 2022 r. wzrastają kwoty dodatków do emerytury i rent, takich jak: dodatek pielęgnacyjny, dla inwalidy wojennego, kombatancki, za tajne nauczanie, ryczałt energetyczny - wyliczała. Przypomniała też, że by pomóc emerytom rząd wprowadził 13 i 14 emeryturę, która zostanie wypłacona także w tym roku. Ponadto od tego roku od emerytury do kwoty 2,5 tys. zł nie jest pobieramy podatek , co także "pozytywnie wpływa na jej wysokość".

Gembicka poinformowała, że już niedługo do Sejmu trafi projekt ustawy dotyczący zniesienie obowiązku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej w przypadku przechodzenia na emeryturę. "Jest to zmiana oczekiwana przez rolników - dodała.

