Gembicka: Przed nami realizacja Polskiego Ładu dla wsi i walka z ASF

Przed nami przede wszystkim realizacja Polskiego Ładu dla wsi i walka z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) - poinformowała wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka. Zapewniła, że odpowiednie projekty ustaw są już gotowe, niektóre z nich trafiły już do Sejmu.

Wiceszefowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pytana była w środę w Polskim Radiu 24 o to, jakie wyzwania stoją obecnie przez resortem.

"Przed nami jest przede wszystkim realizacja postulatów, jakie znalazły się w Polskim Ładzie dla wsi. Na czoło wysuwa się walka z ASF - to jest problem, z którym walczymy od dłuższego czasu i musimy wreszcie zrobić z tym porządek. Musimy wreszcie ograniczyć pogłowie dzików; dziki są głównym wektorem przenoszenia ASF, ale z drugiej strony już teraz zaproponowaliśmy wiele rozwiązań dla hodowców trzody chlewnej, dotyczących chociażby środków na odbudowę pogłowia świń, czy też wsparcie na różnego rodzaju inwestycje w gospodarstwie, wsparcie też na bioasekurację, bo to jest też bardzo ważny czynnik" - wskazała Gembicka.

"Oprócz tego przed nami realizacja pozostałych postulatów. I tutaj to, co mnie bardzo cieszy to fakt, że mamy już gotowe projekty ustaw; niektóre z nich są już nawet w Sejmie, niektóre już rozpoczęły drogę legislacyjną tą ścieżką rządową" - dodała.

Według wiceminister rolnictwa jednym z projektów, na których realizację rolnicy czekają, jest projekt ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Jak mówiła, dzięki tej ustawie rolnicy nie będą musieli pozbywać się gospodarstwa przy przechodzeniu na emeryturę. "Ona niedługo będzie już procedowana, właśnie trybem rządowym. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku trafi do Sejmu" - powiedziała.

Odniosła się też do kwestii wzrastających cen nawozów sztucznych. Pytana była, czy rząd planuje zrobić coś w tej sprawie.

"Faktycznie ceny nawozów są problemem. Dostajemy od rolników bardzo dużo zaniepokojonych głosów. I dlatego podjęliśmy kilka działań. Z jednej strony trzeba podkreślić, że cena nawozów wynika niestety z rosnącej w zastraszającym tempie ceny gazu, na co wpływu nie mamy, ale pan premier Morawiecki zaapelował w czasie Rady Europejskiej do Komisji Europejskiej, żeby wykorzystała te mechanizmy, które posiada, do przeciwdziałania takiemu nadużywaniu pozycji rynkowej chociażby przez rosyjskie koncerny gazowe" - zauważyła Gembicka.

"Jeśli chodzi o nasze działania, to - tak jak zapowiedział pan premier Kaczyński w czasie konwencji Polskiego Ładu dla wsi - chcemy żeby rolnicy, a dokładniej grupy producenckie, spółdzielnie, mogły kupować nawozy bezpośrednio od zakładów azotowych; mamy to szczęście w Polsce, że mamy dwie spółki Skarbu Państwa, które produkują nawozy, które nie wstrzymały produkcji. To jest bardzo ważne, bo zakłady w Europie Zachodniej już wstrzymały produkcję" - zauważyła wiceminister.

"I dlatego apelujemy, zaapelowaliśmy już właściwie, i będziemy rozmawiać o tym dalej, po pierwsze: o to żeby większość, bo właściwie już większość tej produkcji jest przeznaczona na rynek polski, a oprócz tego, żeby rolnicy mogli kupować bezpośrednio, żeby ta cena nie szła jeszcze do góry poprzez to, że rolnicy kupują nawozy przez pośredników, dystrybutorów" - dodała.

