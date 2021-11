Genomtec coraz bliżej technologii ultraszybkich testów DNA

Genomtec, działający w obszarze diagnostyki genetycznej, zanotował w trzecim kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 33,6 tys. zł, za które odpowiadały pojedyncze zlecenia sprzedaży testów genetycznych. W analogicznym okresie roku ubiegłego przychody wyniosły 2 tys. zł. Istotnym składnikiem finansowania spółki są wpływy z grantów. W trzecim kwartale 2021 roku wyniosły one 332 tys. zł, wobec 832,7 tys. zł rok wcześniej.

Kurs na parkiet główny

- Naszym podstawowym zakładanym scenariuszem jest wydłużenie okresu przejściowego w Unii Europejskiej dla dyrektywy IVDR (w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro – red.), co pozwoli nam na wcześniejszą komercjalizację urządzenia GenomtecID i uzyskanie szybkiej certyfikacji w ramach obecnej dyrektywy IVD. UE zakładała wdrożenie nowych regulacji, IVDR w drugiej połowie 2022 roku, dlatego nie decydowaliśmy się, na certyfikację w ramach obecnie obowiązujących wymagań. Duże prawdopodobieństwo wydłużenia okresu przejściowego obecnie panujących regulacji IVDR pozwoli nam na uzyskanie certyfikacji dla GenomtecID zgodnej zarówno z nowymi, jak i obecnymi regulacjami, co ułatwi szybszą komercjalizację naszej platformy do badań genetycznych – mówi Miron Tokarski, prezes zarządu i współzałożyciel spółki Genomtec. - Naszym celem jest teraz analiza pojawiającej się szansy rynkowej, którą chcemy jak najlepiej wykorzystać, tym bardziej, że urządzenie jest na ostatniej prostej rozwoju i czeka na fazę testów klinicznych – dodał.Czytaj: Polska firma będzie produkować szczepionki na COVID-19 Spółka 29 października złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny celem przeniesienia notowań akcji na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ma to pozwolić spółce uzyskać większą rozpoznawalność, jak również zwiększyć potencjalne grono instytucji zainteresowanych akcjami Genomtec o inwestorów instytucjonalnych, w tym zagranicznych.– Tworzone przez nas rozwiązania są na najwyższym światowym poziomie. Mamy zaawansowaną technologię dającą nie tylko znaczne przewagi kosztowe, ale ułatwiającą życie pracownikom służby zdrowia oraz pacjentom. Wierzymy, że GenomtecID zrewolucjonizuje diagnostykę genetyczną. Nasi inwestorzy dostrzegają nasz potencjał i chcemy, żeby o naszych rozwiązaniach dowiedziało się jeszcze szersze grono, stąd decyzja o przeniesieniu naszych akcji z NewConnect na główny parkiet GPW – ocenia Miron Tokarski.We wrześniu spółka poinformowała, że uzyskała w japońskim urzędzie patentowym decyzję przyznającą jej patent w zakresie kluczowych rozwiązań technicznych związanych z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury, opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID. Jest to pierwszy patent przyznany na terenie tego azjatyckiego państwa. Spółka tym samym chroni swoją wartość intelektualną na jednym z najważniejszych rynków z perspektywy rozwoju diagnostyki molekularnej - informuje zarząd.Japonia, obok Stanów Zjednoczonych, to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków w obrębie genetyki molekularnej, powstają na nim firmy o zbliżonym profilu działalności do Genomtec, dlatego cieszymy się, że nasze autorskie rozwiązania będą chronione patentami – informuje zarząd spółki.Jednocześnie 28 października spółka podała, że uzyskała decyzję od polskiego urzędu patentowego o ochronie swojej technologii bezkontaktowego grzania i detekcji. W myśl decyzji technologia stosowana m. in. w GenomtecID będzie chroniona nie tylko w obszarze medycznym, ale także poza nim.Obecnie w urzędach patentowych na całym świecie na rejestrację czeka już 20 patentów spółki.Czytaj: Mercator musi wymyślić się na nowo. Złote czasy skończyły się Genomtec to spółka technologiczna działająca w obszarze diagnostyki klinicznej. Powstała w 2016 roku we Wrocławiu, z wizją międzynarodowej ekspansji na bazie unikalnej, mobilnej platformy diagnostyki genetycznej z wykorzystaniem opatentowanego systemu bezkontaktowego grzania i detekcji. Firma ma biuro w Wielkiej Brytanii, gdzie zlokalizowana jest część międzynarodowego zespołu badawczo–inżynieryjnego.